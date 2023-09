Kevin Porter, jogador da NBA, é preso após agredir a namorada em Nova York

O ala-armador do Houston Rockets, Kevin Porter, foi preso em Nova York após ser acusado de violência doméstica pela namorada Kysre Gondrezick, também jogadora de basquete na Women’s NBA.

A prisão do jogador ocorreu na última segunda-feira (11) e ele está sob custódia na 17ª delegacia de Nova York. Kysre foi encaminhada para um hospital com lacerações no rosto, além de fortes dores e marcas no pescoço.



A agressão teria ocorrido no domingo (10), o casal estava viajando de férias e o jogador teria saído sozinho e retornado apenas de madrugada. Chateada com a situação, Kysre teria se trancado no quarto do hotel onde estavam por uma hora, e a porta só foi aberta com ajuda de seguranças.

Segundo testemunhas, após entrar no quarto, Porter teria espancado a namorada. O jogador poderá ser indiciado por violência doméstica e até mesmo tentativa de homicídio, pois teria tentado enforcar Kysre.

Esta não é a primeira vez que o jogador é preso. Em 2020, Porter foi preso por posse de armas, mas acabou não sendo condenado a nada. Na época, o ala-armador jogava no Cavaliers, que decidiu deixá-lo inativo na primeira metade da temporada, antes de mandá-lo para os Rockets em janeiro de 2021.