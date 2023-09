Giannis Antetokounmpo questiona sobre títulos 'mundiais' da NBA: 'Soa como arrogância'

O astro da NBA, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, não hesitou em abordar uma questão polêmica em uma entrevista recente ao podcast 48 Minutes. O jogador grego manifestou sua concordância com o corredor Noah Lyles, que levantou questionamentos sobre a autodenominação de campeões mundiais por parte dos vencedores da NBA, dado que apenas equipes dos Estados Unidos participam da competição.

"Eu realmente queria apoiá-lo. Ele recebeu muitas críticas por dizer algo tão óbvio, mas acredito que as pessoas não compreendem. Isso soa como arrogância. Você não pode se declarar campeão mundial apenas por jogar na melhor liga do mundo," afirmou Antetokounmpo, enfatizando seu ponto de vista.

Para ilustrar sua argumentação, o jogador recorreu ao exemplo da UEFA Champions League no futebol.

"Em nenhum outro esporte que eu conheça os vencedores são chamados de campeões mundiais. No futebol, que é muito maior e mais popular do que a NBA, os campeões da UEFA Champions League não se intitulam campeões mundiais," ressaltou.

A opinião de Giannis Antetokounmpo difere da maioria de seus colegas de liga, que criticaram veementemente os comentários de Noah Lyles, um medalhista olímpico e tricampeão mundial de atletismo nos 100m e 200m. Vários jogadores da NBA manifestaram desconforto com as declarações do velocista. "Quando alguém tenta soar inteligente, acaba errando," escreveu Draymond Green. Já Kevin Durant optou por um tom mais irônico: "Alguém precisa explicar isso para esse cara."

Vale ressaltar que a recente Copa do Mundo de Basquete terminou no último domingo (10/7), com a Alemanha conquistando o título, após eliminar os Estados Unidos nas semifinais. A equipe norte-americana também perdeu a disputa pelo terceiro lugar para o Canadá.