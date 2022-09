Após ser nocauteado em luta por cinturão, boxeador morre na Colômbia; vídeo

Uma notícia abalou o mundo das lutas, especialmente na América do Sul. O promissor peso meio-médio júnior Luis Quiñonez, de apenas 25 anos, morreu após passar cinco dias em coma. O jovem foi nocauteado por José Muñoz, na Colômbia, em luta que valia o título nacional de boxe.

"Agora você está no colo de seu pai celestial, a quem você adorou e serviu, eu te amo meu irmão Luis Quiñones, para todo o sempre em nossos corações", escreveu seu irmão Leonardo no Facebook.

Quiñones chegou à luta invicto, com 10 vitórias e encarava Muñoz, também invicto (com nove triunfos). O incidente aconteceu com menos de um minuto restante na oitava e última rodada, e foi nocauteado. Quiñones passou por uma cirurgia de coágulo no cérebro algumas horas depois de chegar ao hospital, mas não resistiu.