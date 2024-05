Após queixas de automobilistas, F1 e Ferrari testam cobertura de pneus para corridas com chuva

O piloto de Fórmula 2 Arthur Leclerc, junto ao reserva da Ferrari, Oliver Bearman, foram os primeiros a testar um novo dispositivo criado para cobrir os pneus de chuva e conter jatos d'água lançados pelos carros. Na última quinta-feira (9), a dupla pilotou os carros de 2022 e 2024 no Circuito de Fiorano, na Itália. Arthur Leclerc guiou o SF-75, carro de 2022 da Ferrari, enquanto Bearman assumiu o volante do atual carro da equipe.

A peça ainda segue em desenvolvimento pela F1, junto a Federação Internacional do Automobilismo (FIA). A ideia da criação do equipamento surgiu após diversas queixas de pilotos sobre os sprays d'água lançados pelos carros durante as corridas. Além disso, a necessidade de criar um dispositivo eficaz foi reforçada após a morte do automobilista holandês Dilano Van 't Hoff, de 18 anos, vítima de um grave acidente na etapa de Spa-Francorchamps da Fórmula Regional Europeia (FRECA).

No último ano, a categoria chegou a testar para-lamas removíveis, com ajuda da Mercedes e McLaren. Mas o resultado dos testes feitos no Circuito de Silverstone, na Inglaterra, não agradou e o projeto voltou à fase inicial.

(Alice Mendonça, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)