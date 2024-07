Após polêmica, seleção de vôlei feminino afasta Sheilla, e bicampeã olímpica não vai a Paris

A bicampeã olímpica e membro da comissão técnica da Seleção Brasileira de Vôlei, Sheilla Castro não está mais participando do período de treinos da equipe em Saquarema (RJ). A jogadora deixou as atividades comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães na terça-feira (8), em meio à controvérsia sobre uma possível conta falsa criada para atacar a ponteira Gabriela Guimarães nas redes sociais.

Conforme a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o trabalho de Sheilla sempre incluiu fases presenciais e remotas. No entanto, a Itatiaia apurou que a situação gerou um mal-estar no grupo de atletas.

Sheilla estava em Saquarema participando normalmente dos treinos até a última sexta-feira (5), mas não retornou à cidade no domingo (7), quando as demais atletas se reapresentaram. O caso da suposta conta falsa veio à tona no sábado (6).

A CBV esclareceu que Sheilla não está afastada do cargo e continua fazendo parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. No entanto, a Itatiaia revelou que Sheilla não irá acompanhar a equipe nos Jogos Olímpicos de Paris. A confederação confirmou que essa decisão já fazia parte do planejamento e que Serginho, que desempenha a mesma função no time masculino, também não viajará para a França.

Entenda a polêmica

O primeiro desentendimento ocorreu em junho, quando Gabi e Sheilla deixaram de se seguir nas redes sociais. No dia 8 daquele mês, ambas usaram os stories para enviar mensagens enigmáticas. Sheilla, que integra a comissão técnica, postou a frase: “Se doeu é doEU. Fica que é sEU”. Gabi, por sua vez, publicou uma imagem intitulada "manual para reconhecer uma pessoa manipuladora". Ambas as publicações foram apagadas rapidamente.

Desde então, as jogadoras Pri Daroit e Ana Carolina, que estavam com a Seleção na Liga das Nações de Vôlei (VNL), postaram mensagens de apoio a Gabi. Segundo o jornal Extra, Sheilla e Gabi namoraram por dois anos e meio, mantendo o relacionamento inicialmente em sigilo, mas depois aparecendo juntas em diversos momentos públicos.

A suposta conta fake

A segunda polêmica envolveu a acusação de que Sheilla teria criado uma conta falsa no Twitter, identificada como @pierogiu93, para questionar o comprometimento de Gabi. A conta alegou que a capitã da Seleção Brasileira estaria bebendo antes de um jogo da Liga das Nações.