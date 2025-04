Apinista famoso morre durante gravação de filme dedicado a sua própria vida

O dublê e esportista espanhol Carlos Suárez, conhecido na Europa e no mundo do cinema por suas performances radicais, morreu nesta terça-feira (1º) aos 52 anos. Suárez sofreu um acidente fatal durante a gravação de um filme dedicado a sua própria vida, em La Villa de Don Fadrique, na Espanha, após seu paraquedas não abrir durante um salto.

Segundo a imprensa espanhola, o incidente ocorreu por volta das 9h15 (horário local), quando um grupo de cinco paraquedistas saltou de um avião que decolou do aeródromo da cidade. Os outros quatro participantes concluíram o salto sem problemas, mas Suárez foi vítima de um acidente, segundo informações do serviço de emergência de Castilla-La Mancha.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, incluindo agentes da Guarda Civil, da Polícia Local e bombeiros de Villacañas, além de uma unidade de emergência móvel. No entanto, nada pôde ser feito para salvar a vida do atleta, que morreu de forma instantânea.

Carreira

Carlos Suárez era uma referência nos esportes radicais, com experiência em alpinismo, trail running e salto base. Desde jovem, ele demonstrava paixão por desafios ligados à natureza e às montanhas. Entre seus feitos mais marcantes, foi o primeiro escalador a conquistar a face oeste do Naranjo de Bulnes no estilo solo integral, sem o uso de cordas. Além disso, também escalou vários picos acima de oito mil metros, como o Cho Oyu, na Ásia.

A morte de Suárez causou comoção no meio esportivo. O alpinista espanhol Alex Txikon, amigo próximo da vítima, lamentou a perda em uma homenagem nas redes sociais. "Ontem mesmo falamos por telefone e, há pouco, recebi a notícia do seu falecimento. AMIGO, que vazio imenso você nos deixa. Sempre guardarei na memória nossas aventuras, seu sorriso permanente e sua grande atitude diante da vida. Até sempre, Carlos. Um abraço muito forte para sua família e amigos", escreveu.