Aos 46 anos, Anderson Silva retorna ao Boxe e encara ex-campeão mundial neste sábado (19); confira

Após se aposentar do MMA no ano passado, quando seu contrato com o UFC chegou ao fim, Anderson Silva está pronto para um novo desafio. No auge de seus 46 anos, o “Spider” vai fazer seu retorno ao Boxe, após mais de 15 anos, e neste sábado (19), em Guadalajara, no México, terá pela frente o mexicano e ex-campeão mundial Julio Cezar Chavez Jr, em combate válido pelo evento “Tributo aos Reis”. A transmissão da luta para o Brasil será feita exclusivamente pela plataforma de vídeo ZoOme.TV, que recentemente estreou no país. Para acompanhar a luta pelo pay-per-view, o fã brasileiro de lutas terá que pagar R$59,90.

Na última sexta-feira (18), o ex-campeão peso-médio do Ultimate já recebeu a primeira boa notícia. Julio Cezar extrapolou o limite de peso de 182 libras (82,5 kg) acordado para a luta. Na pesagem oficial o mexicano apresentou 1 kg acima do permitido. A notícia foi dada pelo próprio Anderson Silva em suas redes sociais, que afirmou que ainda assim a luta acontecerá. Além de não apresentar a preparação adequada, o lutador mexicano ainda amargou a multa de 100 mil dólares por não cumprir o peso combinado. Esse dinheiro, equivalente a 500 mil reais, deve ser pago para o atleta brasileiro. O valor pago para cada atleta, no entanto, não foi divulgado.

- Sempre cumpri minhas funções dentro e fora do ringue. O peso contratual para a luta de amanhã é de 182 libras (82,5kg) o que consegui através de meses de trabalho árduo ao lado da minha equipe. Infelizmente meu oponente chegou com 184,4 libras (83.4kg). Apesar disso, ainda vou dar um grande show para todos vocês - afirmou Anderson.

Com uma carreira consagrada nas artes marciais e considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos no MMA, Anderson Silva fez história, fez combates históricos e marcou uma geração. No entanto, mesmo sem precisar provar mais nada, a lenda está motivada para mais um desafio em sua carreira.

- Quero aproveitar o momento, não importa o que acontecer na luta. Não preciso mais provar nada a ninguém. Vou fazer isso porque eu amo desafios e amo lutar. É uma momento muito importante para mim. Vou lutar no mesmo card que contará com a despedida da lenda Julio César Chávez (ex-campeão mundial e pai do adversário da vez). Tenho muita sorte com mais essa oportunidade - finalizou.

CARD COMPLETO:

Tributo aos ReisGuadalajara, no MéxicoSábado, 19 de junho de 2021

Julio Cesar Chavez Jr. x Anderson SilvaJulio Cesar Chavez x Hector Camacho Jr.Omar Chavez x Ramon Alvarez IIIDamian Sosa x Abel Mina