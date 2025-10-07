Ananindeua recebe competição de powerlifting neste mês; veja como se inscrever Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será dia 19 de outubro. O LIberal 07.10.25 13h39 Ananindeua recebe competição de powerlifting (Divulgação) A Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será realizada no dia 19 de outubro de 2025, no Centro de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O evento foi idealizado e é organizado pelo atleta de powerlifting Emanoel Ferreira e reunirá competidores de diferentes níveis da modalidade. As incrições custam entre R$ 70,00 e R$ 110,00 e podem ser feitas pelo link. As copas de levantamento terra costumam ser porta de entrada para novos praticantes que desejam conhecer o powerlifting. A competição terá duas categorias: Open, destinada a atletas veteranos, e Novos, voltada a iniciantes interessados em competir pela primeira vez. Além do caráter competitivo, a Copa Rinoceronte busca aproximar a comunidade local do esporte e estimular a participação de atletas amadores e profissionais. Powerlifting: técnica, força e superação O powerlifting é uma modalidade que foca na potência máxima do atleta em três movimentos: agachamento, supino e levantamento terra. Diferente de treinos voltados à estética, o objetivo do powerlifting é levantar o maior peso possível dentro das regras técnicas estabelecidas para cada prova. Cada atleta realiza tentativas nas três provas, e o somatório dos melhores levantamentos determina a colocação final. Por isso, além de força, o esporte exige disciplina, estratégia e resistência mental — o planejamento das cargas e a execução correta são essenciais para evitar lesões e alcançar melhor desempenho. Benefícios do esporte O powerlifting oferece benefícios para a saúde e para a vida cotidiana, como aumento da densidade óssea, fortalecimento muscular global, melhora da postura e desenvolvimento da autoconfiança. A prática pode ser adotada por pessoas de diferentes idades, desde que acompanhadas por profissionais qualificados e respeitando os limites individuais. Campeã vai participar A educadora física e atleta Maiara Suellen Cabral da Silva, de Curuçá (PA), compete há três anos. Maiara iniciou no esporte após convite do treinador Vitor Moura e fez sua estreia no Campeonato Paraense de 2022, em Belém. Em 2023, Maiara conquistou o 2º lugar na categoria Novos e o 3º lugar no Open do Campeonato Brasileiro em Ribeirão Preto (SP). No mesmo ano, foi convocada para o Campeonato Sul-Americano em Lima (Peru), onde ficou em 2º lugar na categoria -84 kg. Participações relevantes: 4 campeonatos estaduais (Belém – 2022, 2023, 2024 e 2025); 4 campeonatos brasileiros (Ribeirão Preto – 2023; Piçarras/SC – 2024; Navegantes/SC – 2025); 3 campeonatos sul-americanos (Peru – 2023; Argentina – 2024; Porto Belo – 2025); 2 mundiais (Lituânia – 2024; Alemanha – 2025). Maiara compete atualmente na categoria feminino -76 kg Open. "Essas conquistas representam muito mais do que números — são a prova de quanto o powerlifting transformou a minha vida", diz a atleta. "O esporte me ensinou disciplina, paciência e superação." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes levantamento de peso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Ananindeua recebe competição de powerlifting neste mês; veja como se inscrever Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será dia 19 de outubro. 07.10.25 13h39 MMA Sport Club Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) 07.10.25 10h34 Círio de Nazaré Paraense homenageia Círio de Nazaré em apresentação no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Atleta de Castanhal, conquistou o Top 10 no Brasileiro 2025, em Londrina, ao som de "Eu Sou de Lá", de Fafá de Belém 06.10.25 10h40 CORRIDA DO CÍRIO Fé e preparação movem corredores para a Corrida do Círio 2025 Corredores relatam como fé, treino e devoção à padroeira marcam a participação na tradicional corrida paraense. 05.10.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 TABU Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. 07.10.25 11h05