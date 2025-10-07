Ananindeua recebe competição de powerlifting neste mês; veja como se inscrever

A Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será realizada no dia 19 de outubro de 2025, no Centro de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O evento foi idealizado e é organizado pelo atleta de powerlifting Emanoel Ferreira e reunirá competidores de diferentes níveis da modalidade. As incrições custam entre R$ 70,00 e R$ 110,00 e podem ser feitas pelo link.

As copas de levantamento terra costumam ser porta de entrada para novos praticantes que desejam conhecer o powerlifting. A competição terá duas categorias: Open, destinada a atletas veteranos, e Novos, voltada a iniciantes interessados em competir pela primeira vez.

Além do caráter competitivo, a Copa Rinoceronte busca aproximar a comunidade local do esporte e estimular a participação de atletas amadores e profissionais.

Powerlifting: técnica, força e superação

O powerlifting é uma modalidade que foca na potência máxima do atleta em três movimentos: agachamento, supino e levantamento terra. Diferente de treinos voltados à estética, o objetivo do powerlifting é levantar o maior peso possível dentro das regras técnicas estabelecidas para cada prova.

Cada atleta realiza tentativas nas três provas, e o somatório dos melhores levantamentos determina a colocação final. Por isso, além de força, o esporte exige disciplina, estratégia e resistência mental — o planejamento das cargas e a execução correta são essenciais para evitar lesões e alcançar melhor desempenho.

Benefícios do esporte

O powerlifting oferece benefícios para a saúde e para a vida cotidiana, como aumento da densidade óssea, fortalecimento muscular global, melhora da postura e desenvolvimento da autoconfiança. A prática pode ser adotada por pessoas de diferentes idades, desde que acompanhadas por profissionais qualificados e respeitando os limites individuais.

Campeã vai participar

A educadora física e atleta Maiara Suellen Cabral da Silva, de Curuçá (PA), compete há três anos. Maiara iniciou no esporte após convite do treinador Vitor Moura e fez sua estreia no Campeonato Paraense de 2022, em Belém.

Em 2023, Maiara conquistou o 2º lugar na categoria Novos e o 3º lugar no Open do Campeonato Brasileiro em Ribeirão Preto (SP). No mesmo ano, foi convocada para o Campeonato Sul-Americano em Lima (Peru), onde ficou em 2º lugar na categoria -84 kg.

Participações relevantes:

4 campeonatos estaduais (Belém – 2022, 2023, 2024 e 2025);

4 campeonatos brasileiros (Ribeirão Preto – 2023; Piçarras/SC – 2024; Navegantes/SC – 2025);

3 campeonatos sul-americanos (Peru – 2023; Argentina – 2024; Porto Belo – 2025);

2 mundiais (Lituânia – 2024; Alemanha – 2025).

Maiara compete atualmente na categoria feminino -76 kg Open. "Essas conquistas representam muito mais do que números — são a prova de quanto o powerlifting transformou a minha vida", diz a atleta. "O esporte me ensinou disciplina, paciência e superação."