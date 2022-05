Ananindeua recebe 1ª remada insular nas ilhas do município; veja

Praticantes das atividades aquáticas participaram na manhã deste domingo da 1ª remada insular nas ilhas de Ananindeua, evento promovido para desenvolver o turismo local e mostrar um pouco mais as belezas das ilhas que cercam o município da Região Metropolitana de Belém.

Ao todo, os participantes percorreram 8 quilômetros, em três modalidades, o caiaque oceânico, o stand up e o caiaque de pesca. Ao longo do percursos, foram realizadas duas paradas, a primeira na comunidade Nova Esperança e a segunda no restaurante Sal da Terra, localizado na ilha de João Pilatos.

O evento contou com a participação do prefeito do município e do diretor de desenvolvimento e competitividade do Turismo - DDCT, Adrielson Furtado. Em entrevista, o gestor municipal ressaltou que a ação será a primeira de várias no sentido de incentivar a prática do turismo esportivo na região.

“Estamos abrindo a primeira remada fazendo com que a nossa região insular possa ser conhecida, hoje vamos poder estar remando e mostrando que a nossa cidade tem uma região de ilhas bonita e que precisa ser vista por todos os moradores”, disse Doutor Daniel.