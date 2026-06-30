Amazônia Open de Beach Tennis termina com dupla brasileira campeã

Pela primeira vez em Marabá, no sudeste do Pará, o Amazônia Open terminou no último fim de semana com uma dupla brasileira sendo a grande campeã no masculino. Giovanni Cariani e Daniel Mola venceram os também brasileiros Leonardo Branco e Renzo Amâncio por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Com isso, a dupla campeã garantiu 470 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF) e uma premiação total de US$ 45 mil (mais de R$ 233 mil).

"Muito importante esse título para nós. Altos e baixos fazem parte do beach tennis, o nível aumentou e isso vai acontecer com mais frequência. Conversamos com nosso técnico, Ale (Bucelli), sobre estratégias para este torneio e jogamos de forma mais leve. Posso falar que esta terra é santa, mais especial ainda ganhar ao lado do Dani Mola. Sabemos o tanto que lutamos e estamos abdicando de algumas coisas para estar aqui. Merecemos muito esse título. Eles se recuperaram bem no primeiro set, mas, nos momentos importantes, conseguimos ir bem, lidar bem com a cabeça", celebrou Cariani após a partida.

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Cariani, natural de Maringá (PR), faturou o bicampeonato do torneio. No ano passado, o atleta havia conquistado o título em Tucuruí ao lado do russo Nikita Burmakin. Já Mola assumirá a terceira posição no ranking mundial e a liderança entre os brasileiros.

"Primeira vez sendo número 1 do Brasil, [estou] muito feliz. Cariani é minha dupla, ele faz parte disso também. Estamos lutando, batalhando, abrindo mão de coisas que gostávamos. Só agradecimentos para minha família, namorada e meus patrocinadores. É só treinar cada vez mais, nossa energia vai contagiar ainda mais", declarou Mola.

Já no feminino, o título ficou com as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, bicampeãs mundiais. Elas venceram as líderes do ranking, as brasileiras Sophia Chow e Vitória Marchezini, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Este é o 39º título da dupla, o quarto da temporada e o 75º da carreira de Gasparri, que, sozinha, soma cinco títulos mundiais.

Giulia Gasparri e Ninny Valentini (Divulgação | Veiga Produções)

Ao todo, nove países estiveram representados no Amazônia Open: Brasil, Venezuela, Colômbia, Itália, Portugal, Espanha, França, Estados Unidos e Aruba. O Pará teve representantes na disputa, mas não chegou às fases finais.