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Paquetá sente lesão após vitória do Brasil sobre o Japão e vira dúvida para as oitavas da Copa

Meia deixou a partida no intervalo após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda e passará por exames de imagem para avaliar a gravidade do problema

Hannah Franco
fonte

Paquetá preocupa a Seleção após sentir dores na coxa contra o Japão (Tarso Sarraf/O Liberal)

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo veio acompanhada de uma preocupação para a comissão técnica. Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (29), Lucas Paquetá deixou a partida no intervalo após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda e será submetido a exames de imagem.

O meio-campista terminou o primeiro tempo mancando e deixou o gramado amparado por Neymar e Endrick. Antes de seguir para o vestiário, chegou a mostrar a região da perna onde sentia o incômodo aos companheiros.

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Ainda nos minutos iniciais da partida, Paquetá já havia reclamado de dores na parte posterior da coxa direita após uma pancada, mas permaneceu em campo. Já nos acréscimos da primeira etapa, voltou a sentir desconforto, desta vez na coxa esquerda, e pediu substituição.

Os exames serão realizados nesta terça-feira (30), em Nova Jersey, onde a delegação brasileira está concentrada. O objetivo é identificar a causa das dores e verificar se o jogador terá condições de atuar nas oitavas de final.

Até o momento, a Seleção Brasileira não confirmou qualquer lesão no camisa 20. A comissão técnica aguarda o resultado dos exames para saber se Paquetá poderá enfrentar o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, adversário do Brasil no próximo domingo (5).

Além de Paquetá, Casemiro também deixou o jogo contra o Japão reclamando de dores musculares na reta final da partida. O volante, no entanto, tranquilizou a comissão técnica e, a princípio, não deve ser problema para a sequência da Copa.

Quem segue em recuperação é Raphinha. O atacante ainda trata uma lesão na coxa direita e continua sendo avaliado para saber se poderá retornar nas oitavas de final ou apenas em uma eventual disputa das quartas.

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