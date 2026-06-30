Paquetá sente lesão após vitória do Brasil sobre o Japão e vira dúvida para as oitavas da Copa Meia deixou a partida no intervalo após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda e passará por exames de imagem para avaliar a gravidade do problema Hannah Franco 30.06.26 8h39 Paquetá preocupa a Seleção após sentir dores na coxa contra o Japão (Tarso Sarraf/O Liberal) A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo veio acompanhada de uma preocupação para a comissão técnica. Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (29), Lucas Paquetá deixou a partida no intervalo após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda e será submetido a exames de imagem. O meio-campista terminou o primeiro tempo mancando e deixou o gramado amparado por Neymar e Endrick. Antes de seguir para o vestiário, chegou a mostrar a região da perna onde sentia o incômodo aos companheiros. VEJA MAIS Bolada em Paquetá e gol nos acréscimos: veja os memes de Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026 Erro no primeiro tempo, reação da Seleção e gol nos acréscimos renderam uma enxurrada de piadas nas redes sociais Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data, horário e adversário nas oitavas Após vencer o Japão por 2 a 1, Seleção Brasileira volta a campo contra o vencedor de Costa do Marfim x Noruega Ainda nos minutos iniciais da partida, Paquetá já havia reclamado de dores na parte posterior da coxa direita após uma pancada, mas permaneceu em campo. Já nos acréscimos da primeira etapa, voltou a sentir desconforto, desta vez na coxa esquerda, e pediu substituição. Os exames serão realizados nesta terça-feira (30), em Nova Jersey, onde a delegação brasileira está concentrada. O objetivo é identificar a causa das dores e verificar se o jogador terá condições de atuar nas oitavas de final. Até o momento, a Seleção Brasileira não confirmou qualquer lesão no camisa 20. A comissão técnica aguarda o resultado dos exames para saber se Paquetá poderá enfrentar o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, adversário do Brasil no próximo domingo (5). Além de Paquetá, Casemiro também deixou o jogo contra o Japão reclamando de dores musculares na reta final da partida. O volante, no entanto, tranquilizou a comissão técnica e, a princípio, não deve ser problema para a sequência da Copa. Quem segue em recuperação é Raphinha. O atacante ainda trata uma lesão na coxa direita e continua sendo avaliado para saber se poderá retornar nas oitavas de final ou apenas em uma eventual disputa das quartas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAQUETÁ COPA DO MUNDO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Amazônia Open de Beach Tennis termina com dupla brasileira campeã Competição garantiu 470 pontos no ranking mundial para a dupla campeã e premiação de mais de R$ 233 mil 30.06.26 9h28 FUTEBOL Zé Ricardo projeta reação do Remo na Série A após pausa da temporada Volante destaca evolução da equipe, importância do período de treinamentos e acredita na saída do Leão da zona de rebaixamento 29.06.26 21h06 FUTEBOL Torcedora do Paysandu faz festa em Houston após classificação do Brasil; assista Uma torcedora do Papão comemorou bastante a classificação do Brasil para as oitavas da Copa 29.06.26 18h43 FUTEBOL Brasil inicia preparação para as oitavas de final da Copa do Mundo em Nova Jersey Após vencer o Japão por 2 a 1 de virada, Seleção Brasileira aguarda definição entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o adversário. 29.06.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Paquetá sente lesão após vitória do Brasil sobre o Japão e vira dúvida para as oitavas da Copa Meia deixou a partida no intervalo após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda e passará por exames de imagem para avaliar a gravidade do problema 30.06.26 8h39 Futebol Novo contratado do Remo já treina no Baenão; saiba quem é O atleta aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos e dos exames médicos para ser oficializado pelo Leão 29.06.26 14h33 FUTEBOL Zé Ricardo projeta reação do Remo na Série A após pausa da temporada Volante destaca evolução da equipe, importância do período de treinamentos e acredita na saída do Leão da zona de rebaixamento 29.06.26 21h06 mais esportes Amazônia Open de Beach Tennis termina com dupla brasileira campeã Competição garantiu 470 pontos no ranking mundial para a dupla campeã e premiação de mais de R$ 233 mil 30.06.26 9h28