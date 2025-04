All Star Rodas segue preparação para o Brasileiro Sub-23 e a Superliga feminina

As equipes masculina e feminina do All Star Rodas estão treinando na Arena Mangueirinho, em Belém, para as disputas do Campeonato Brasileiro Sub-23 e também a Supercopa feminina, cujas disputas ocorrem de 12 a 23 de maio na cidade de Niterói (RJ). Mas o treinador Wilson Caju corre contra o tempo para arrumar as equipes e cita a forte preparação dos atletas.

“Estamos treinando no Mangueirinho todos os dias, das 10h às 14h, de segunda a sexta. Agradeço ao secretário da Seel que nos ajudou e estamos realizando os treinos focados no Brasileiro Sub-23 masculino e na Supercopa feminina. Nossa maior dificuldade, que era a questão de patrocínio, está sendo solucionada, graças a Deus. Agora é manter o foco na preparação para irmos forte atrás dos nossos objetivos”, declarou.

O treinador falou da importância das conquistas para a modalidade, que ganha notoriedade e, consequentemente, a adesão de mais atletas que buscam o All Star. Wilson Caju também destacou a preparação para Seleção Brasileira e diz que aguarda ansiosamente por convocados do All Star Rodas.

“Nossa preparação para os campeonatos está muito forte e nós vamos atrás dos nossos objetivos, que são os títulos. A presença da imprensa na divulgação do projeto é importante, só assim conseguimos divulgar e conquistar mais atletas. Essas competições também são seletivas para participação na Seleção Brasileira, que terá compromisso no Mundial no mês de julho”, falou.