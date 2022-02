Ajuda! Ídolo da Tuna nos anos 70, Fefeu busca apoio para manter tratamento médico

Francisco Nonato Pensador, o Fefeu, foi um dos ídolos da Tuna Luso, durante boa parte dos anos 70. Fez parte do esquadrão campeão paraense de 1970, jogando na antiga ponta direita, ao lado de outros craques, como Leônidas, Gonzaga e Mesquita. Após a aposentadoria ainda vestiu a camisa do Paysandu, até deixar de vez os gramados para levar uma vida no anonimato. Hoje, aos 74 anos, Fefeu precisa de ajuda para continuar um tratamento de saúde, por conta da diabetes e hipertensão adquiridas.

A família do ex-jogador tem ganhado a mobilização de pessoas através das redes sociais, na intenção de ajuda com mantimentos. Os problemas apareceram no início do mês, ao machucar-se no pé. “Levamos ele para o PSM, e ficamos três dias no corredor, sem que ninguém fizesse uma avaliação completa”, explica a filha, Francione Pensador.

Foi lá que uma pessoa de fora da família o reconheceu e divulgou a situação na internet. “O irmão de uma amiga, que soube ser ex-jogador, postou nas redes sociais. A partir daí tivemos algumas doações para fraldas”, conta. Graças à solidariedade, Fefeu foi transferido para um hospital particular, onde tem sido tratado desde o dia 5 de janeiro. "Recebi uma ligação do Alyrio Gonçalves, ligado à Tuna, que é diretor da Beneficente Portuguesa, e ele foi para lá ter os cuidados necessários".

Quem quiser ajudar com fraldas materiais de cuidados básicos ou uma cadeira de rodas, pode entrar em contato com a família, através do número 98331-9980.