Acusado de abuso sexual, ex-técnico de ginástica vai ser julgado e pode pegar até 150 anos de prisão

O ex-técnico de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes vai ser julgado nesta quinta-feira (21), na Segunda Vara de São Bernardo do Campo. O ex-treinador é acusado de abusos sexuais a ginasta e vai responder em primeira instância. Se condenado, a pena pode chegar a 150 anos de prisão. O processo segue em segredo de justiça.

VEJA MAIS

De acordo com o GE nacional, primeiro, Fernando de Carvalho Lopes será ouvido na audiência de instrução e julgamento. O processo entrou na etapa decisiva em novembro de 2021, onde somente as vítimas e testemunhas de acusação foram ouvidas.

A ação teve um atraso. A quarta audiência de Fernando, que deveria ter sido ouvido no dia 26 de janeiro, foi suspensa após pedido da defesa, que entrou com recursos. O primeiro alegava que o magistrado não estava sendo imparcial. Já o segundo, foi um teste positivo para covid-19 do ex-treinador.

A juíza do caso se manifestou e disse estar apta para prosseguir com o julgamento. Com isso, a quarta audiência foi remarcada para esta quinta-feira. Nela, somente as testemunhas de defesa serão ouvidas. Marcos Goto, coordenador da Seleção Masculina Brasileira, e Osmar Spinussi, presidente do Clube Mesc de São Bernardo, vão falar.

Caso

O técnico foi denunciado pelo Ministerio Publico por estupro de vulneravel, artigo 217-A, e por agravante pela relação de poder em relação às vítimas, 226 inciso II. Segundo o GE nacional, a primeira vítima a relatar os abusos tinha apenas 13 anos, em 2016, quando falou para os pais sobre o comportamento inapropriado do treinador. Assim, depois dela, outras sete pessoas procuraram a justiça para depor. Mas o caso ficou parado.

Somente em 2018, com uma reportagem do Fantástico em que foi divulgado que mais de 40 ginastas revelaram ter sofrido abusos cometidos por Fernando de Carvalho Lopes entre os anos de 1999 e 2016. No entanto, apenas quatro vítimas estão na ação. Além da violência sexual, há relatos de episódios de tortura.

Fernando de Carvalho Lopes foi banido da ginástica pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Mas, o ex-técnico conseguiu uma liminar para suspender a decisão até que a ação do seu recurso seja julgada pelo TJ-SE.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)