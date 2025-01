1º Open de duplas Racket Club abre temporada do tênis paraense

A temporada do tênis paraense iniciou oficialmente com a disputa do 1º Open de duplas do Racket Club. A competição ocorreu entre os dias 18 e 26 de janeiro, com apoio da Federação Paraense de Tênis (FPT) e do International Lawn Tennis Club of Brasil (IC Brasil), e atraiu os entusiastas da modalidade, consagrando a dupla de tenistas Hugo Silva e Landri Matos como os grandes campeões do campeonato.

Para conquistar o troféu, a dupla enfrentou Mario Martins e David Martins em uma partida de alto nível, estes, no entanto, ficaram com o vice-campeonato. Para Hugo Silva, que é jogador profissional há anos e já foi vencedor do Troféu Romulo Maiorana, o campeonato é importante para atrair atletas e incentivos à modalidade.

“Torneios assim são importante para incentivar principalmente as crianças e adolescentes a treinarem cada vez mais e incentivar a participar de competições fundamentais para o desenvolvimento deles”, disse.

VEJA MAIS

Com isso, o torneio cumpriu o objetivo de levar ao público grandes partidas e o melhor do tênis paraense, com uma movimentação dos principais atletas da modalidade no estado, além de incentivar novos adeptos.