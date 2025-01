Com João Fonseca e número 2 do mundo confirmados, Rio Open divulga lista de atletas

A jovem promessa brasileira João Fonseca está confirmada no Rio Open. Na última terça-feira (21), a organização do evento divulgou a lista de atletas do masculino que irão participar do torneio no Rio de Janeiro. A competição ocorrerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

Além de João, o número 2 do mundo, Alexander Zverev, está confirmado, assim como o brasileiro Thiago Wild, que ocupa a 79ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

A presença de Fonseca no torneio veio por meio de um Wild Card, ou seja, um convite da organização, já que João ainda não tem ranking suficiente para entrar diretamente.

Há uma grande expectativa para a participação do brasileiro no torneio. O tenista se destacou durante o Aberto da Austrália após vencer os três duelos das qualificatórias para a chave principal e superar o top 9 do mundo, Andrey Rublev, por 3 sets a 0. O jovem de 18 anos perdeu na segunda rodada para Lorenzo Sonego por 3 sets a 2.

João Fonseca também conquistou o Challenger de Camberra, na Austrália, neste ano, além de ter vencido o Next Gen ATP Finals 2024, evento com os melhores jovens tenistas do mundo.

Os brasileiros Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Gustavo Heide, Daniel Dutra Silva e João Lucas Reis vão disputar as qualificatórias para a chave principal do torneio, assim como fez Fonseca no Aberto da Austrália.

O campeão de 2024, o argentino Sebastián Báez, também está confirmado na disputa e vai defender o título.

Confira a lista do Rio Open

Alexander Zverev

Holger Rune

Lorenzo Musetti

Alejandro Tabilo

Sebastian Baez

Francisco Cerundolo

Nicolas Jarry

Tomas Martin Etcheverry

Pedro Martinez

Luciano Darderi

Mariano Navone

Roberto Carballes Baena

Alexandre Muller

Jaume Munar

Alejandro Davidovich Fokina

Bu Yunchaokete

Corentin Moutet

Facundo Diaz Acosta

Alexander Shevchenko

Thiago Wild

Dusan Lajovic

Hugo Gaston

Damir Dzumhur

João Fonseca (Wild Card)