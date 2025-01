João Fonseca domina top 10 do mundo e estreia com vitória no Aberto da Austrália

O brasileiro João Fonseca dominou e venceu o top 10 do mundo Andrey Rublev. Com apenas 18 anos e em sua estreia em Grand Slam, o tenista fez 3 sets a 0, com parciais de 7/6(1), 6/3 e 7/6(5), e avançou para a segunda rodada do Australian Open.

Agora, o brasileiro se prepara para enfrentar o italiano Lorenzo Sonego, 55º do ranking, na segunda fase. O jogo ainda não tem data nem horário confirmados.

Com o triunfo, João alcança a 14ª vitória seguida. No início de janeiro, o jovem tenista conquistou o título do Challenger de Camberra, ainda na categoria juvenil. Agora, o atleta subiu para a categoria principal e disputa seu primeiro Grand Slam.

Além do jovem atleta, o Brasil segue na disputa no feminino. A 17ª colocada do mundo, Bia Haddad Maia, venceu a argentina Julia Riera após uma partida dura para a brasileira, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2.

O jogo

Nos três sets, João demonstrou muita personalidade e calma. Com Rublev sendo o favorito, o brasileiro entrou em quadra sem a obrigação de vencer. Na vontade, Fonseca conseguiu anular a direita do adversário, uma das principais características de Rublev, o que contribuiu para a vitória por 3 a 0.

Os dois tenistas duelaram até o fim. No primeiro set, o duelo foi para o tie-break, e, com a direita engatilhada, Fonseca fez 7/6 e levou o primeiro set.

No segundo, o brasileiro foi muito superior. De forma espetacular, João demonstrou personalidade com duas esquerdas fortes e confiança para marcar os pontos. Enquanto isso, o russo cometeu algumas falhas.

O terceiro set foi quase uma reedição do primeiro. Fonseca e Rublev foram para o tie-break. O russo foi melhor que o brasileiro em boa parte do set, chegando a abrir 3 a 1 de vantagem. No entanto, João se recuperou e virou o set.