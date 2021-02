Mãe e filho 'Torcedores do Ano' acompanharão Palmeiras no Mundial de Clubes

Os ilustres torcedores do Palmeiras Silvia e Nikollas Grecco foram convidados pela Fifa para acompanhar o time brasileiro no Mundial de Clubes. Mãe e filho já acompanharam o Verdão na final da Libertadores e foram eleitos "Torcedores do Ano", em 2019, nas premiações de final de ano da Fifa. Silvia narra os jogos do Palmeiras para seu filho Nikollas, que é deficiente visual.

> Confira a classificação atualizada da reta final do Brasileirão 2020 e simule os resultados do seu time

- Hoje eu abri meu e-mail e tinha um convite do presidente da Fifa para que eu e o Nickollas assistíssemos o Mundial de Clubes. Estaremos representando nossa torcida. Tenho muita vontade de poder narrar para meu filho o título do Palmeiras de campeão Mundial - disse Silvia, durante o "Futebol Campeão" desta terça-feira.

- Estamos fazendo toda a papelada. Não vamos ficar na quarentena, como ficaram os jornalistas. Vamos sair já com o protocolo do Brasil e seremos recebidos pela Fifa - concluiu.

​O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo, 07 de fevereiro, contra o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.