Lyon x Porto: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (17/03) pela Liga Europa

Os times Lyon e Porto disputam nesta quinta-feira (17/03), em partida válida pela Liga Europa 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc Olympique Lyonnais, na França. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Lyon x Porto?

A partida Lyon x Porto pode ser assistida pelo streaming STAR+

Como Lyon x Porto chegam para o jogo?

O Lyon, pelo grupo A, terminou em primeiro lugar com 16 pontos. O time venceu cinco partidas e empatou apenas uma. No Campeonato Francês, aparece em 10º lugar com 41 pontos. Já o Porto, no Campeonato Português, está em primeiro lugar com 70 pontos.

FICHA TÉCNICA

Lyon x Porto

Liga Europa

Local: Estádio Parc Olympique Lyonnais, na França

Data/Horário: 18 de março de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Lyon: Anthony Lopes; Emerson, Lukeba, Dubois; Thiago Mendes, Ndombele, Caqueret, Lucas Paquetá; Ekambi, Faivre, Dembele. TÉCNICO: Peter Bosz

Porto: Diogo Costa; Mbemba, João Mário, Sanusi, Cardoso; Uribe, Vieira, Vitinha, Aquino; Taremi, Martínez. TÉCNICO: Sérgio Conceição

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)