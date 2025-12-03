Lyon investiga transferências 'fantasmas' de atletas do Botafogo feitas por Textor, diz jornal O norte-americano se afastou da gestão do Lyon em junho. Estadão Conteúdo 03.12.25 14h42 O jornal francês LÉquipe informa que o Lyon foi surpreendido por cobranças de "transferências fantasmas" envolvendo jogadores que atuaram no Botafogo na "era John Textor". O clube da França abriu investigação para apurar as ocorrências. As transações ocorreram quando o empresário norte-americano gerenciou os dois clubes ao mesmo tempo, pela empresa "Eagle Football Holdings". O veículo de comunicação europeu classificou a situação como o "mais recente escândalo herdado da era Textor". O norte-americano se afastou da gestão do Lyon em junho. A crise financeira do time francês ocasionou, inicialmente, o rebaixamento da equipe. Mas o Lyon reverteu a decisão nos tribunais. De acordo com o LÉquipe, o Lyon recebeu cobranças da empresa de investimentos "MCCP Investment Partners", que antecipou receitas relativas às negociações de cinco jogadores: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Jair Cunha. As transferências nunca foram registradas pela Liga Profissional de Futebol da França. Dos cinco jogadores, apenas Almada chegou a ser inscrito no elenco do Lyon. Com as negociações, a "dívida declarada" do Lyon atingiu cerca de 120 milhões de euros. A empresa de investimentos, portanto, antecipou o dinheiro. Mas agora faz as cobranças ao clube com juros. Valores entraram no caixa do Lyon, mas os atletas não atuaram pela equipe francesa. John Textor ainda é mandatário no Botafogo, cuja SAF pertence à Eagle. O Lyon, por sua vez, continua sendo propriedade do conglomerado. No entanto, Textor não é mais o presidente do clube francês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lyon Textor Botafogo transferências COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04