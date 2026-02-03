Lyanco inicia corridas na esteira e fica próximo de retorno ao Atlético-MG após grave lesão Estadão Conteúdo 03.02.26 21h17 O Atlético-MG está próximo de ganhar um importante reforço para a atual temporada. O zagueiro e capitão Lyanco já faz corridas na esteira, mostrando evolução na recuperação da grave lesão de ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo. O defensor se contundiu no começo de outubro de 2025 e passou por cirurgia. Os médicos do Atlético-MG imaginavam que ele só retornasse aos gramados no meio da temporada, mas a reabilitação impressiona e a volta deve ocorrer bem antes do prazo de oito meses. "O zagueiro Lyanco segue sob os cuidados do Departamento Médico, em tratamento da lesão sofrida no ano passado. O atleta apresenta boa evolução e já iniciou a corrida na esteira antigravitacional - tecnologia que permite o retorno gradual à atividade, com menor impacto e controle da carga no tendão operado", infomrou o Atlético nesta terça-feira. O clube ainda mostrou o jogador com desenvoltura em sua corrida na esteira, o que prevê um retorno aos treinamentos no gramado em breve. Nada, porém, de queimar etapas da reabilitação. "Seguimos juntos nessa caminhada, capitão." Enquanto não tem Lyanco em campo, o técnico Jorge Sampaoli vai apostando em dupla com o experiente paraguaio Junior Alonso e Ruan, ex-São Paulo, e contratado para suprir a ausência justamente do capitão. A dupla está escalada para a visita ao Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Atlético-MG Lyanco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano 03.02.26 17h36 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38