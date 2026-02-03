Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lyanco inicia corridas na esteira e fica próximo de retorno ao Atlético-MG após grave lesão

Estadão Conteúdo

O Atlético-MG está próximo de ganhar um importante reforço para a atual temporada. O zagueiro e capitão Lyanco já faz corridas na esteira, mostrando evolução na recuperação da grave lesão de ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo.

O defensor se contundiu no começo de outubro de 2025 e passou por cirurgia. Os médicos do Atlético-MG imaginavam que ele só retornasse aos gramados no meio da temporada, mas a reabilitação impressiona e a volta deve ocorrer bem antes do prazo de oito meses.

"O zagueiro Lyanco segue sob os cuidados do Departamento Médico, em tratamento da lesão sofrida no ano passado. O atleta apresenta boa evolução e já iniciou a corrida na esteira antigravitacional - tecnologia que permite o retorno gradual à atividade, com menor impacto e controle da carga no tendão operado", infomrou o Atlético nesta terça-feira.

O clube ainda mostrou o jogador com desenvoltura em sua corrida na esteira, o que prevê um retorno aos treinamentos no gramado em breve. Nada, porém, de queimar etapas da reabilitação. "Seguimos juntos nessa caminhada, capitão."

Enquanto não tem Lyanco em campo, o técnico Jorge Sampaoli vai apostando em dupla com o experiente paraguaio Junior Alonso e Ruan, ex-São Paulo, e contratado para suprir a ausência justamente do capitão. A dupla está escalada para a visita ao Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Atlético-MG

Lyanco
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista

Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano

03.02.26 17h36

futebol

Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa

Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu

03.02.26 12h48

futebol

Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês

Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel

03.02.26 12h26

MMA Sport Club

Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325

03.02.26 10h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês

Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel

03.02.26 12h26

futebol

Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa

Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu

03.02.26 12h48

futebol

Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores

Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão

03.02.26 10h20

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda