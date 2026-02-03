Lyanco inicia corridas na esteira e fica próximo de retorno ao Atlético-MG após grave lesão

O Atlético-MG está próximo de ganhar um importante reforço para a atual temporada. O zagueiro e capitão Lyanco já faz corridas na esteira, mostrando evolução na recuperação da grave lesão de ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo.

O defensor se contundiu no começo de outubro de 2025 e passou por cirurgia. Os médicos do Atlético-MG imaginavam que ele só retornasse aos gramados no meio da temporada, mas a reabilitação impressiona e a volta deve ocorrer bem antes do prazo de oito meses.

"O zagueiro Lyanco segue sob os cuidados do Departamento Médico, em tratamento da lesão sofrida no ano passado. O atleta apresenta boa evolução e já iniciou a corrida na esteira antigravitacional - tecnologia que permite o retorno gradual à atividade, com menor impacto e controle da carga no tendão operado", infomrou o Atlético nesta terça-feira.

O clube ainda mostrou o jogador com desenvoltura em sua corrida na esteira, o que prevê um retorno aos treinamentos no gramado em breve. Nada, porém, de queimar etapas da reabilitação. "Seguimos juntos nessa caminhada, capitão."

Enquanto não tem Lyanco em campo, o técnico Jorge Sampaoli vai apostando em dupla com o experiente paraguaio Junior Alonso e Ruan, ex-São Paulo, e contratado para suprir a ausência justamente do capitão. A dupla está escalada para a visita ao Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira.