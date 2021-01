Luxemburgo comanda primeiro treino de 2021 e Vasco terá sequência de confrontos diretos no Brasileirão

O ano de 2021 começou de modo atípico para os clubes brasileiros, que tiveram que retornar aos treinamentos, já que a temporada do ano passado só terminará em fevereiro por causa da pandemia de Covid-19. Com o Vasco não foi diferente, e o treino deste sábado foi marcado pela apresentação de caras novas e velhos conhecidos de boa parte do elenco cruz-maltino.+Confira a tabela do Campeonato Carioca 2021

Durante a atividade, foram apresentados ao elenco o treinador Vanderlei Luxemburgo, que retorna ao Gigante da Colina, além de Alexandre Pássaro (diretor executivo de futebol), Antônio Mello (coordenador da preparação física), Maurício Copertino (auxiliar) e Daniel Félix (preparador físico). No treinamento, Luxemburgo dividiu os atletas em dois grupos para o trabalho físico e realizou uma atividade de posse de bola em campo reduzido.

Além deles, estavam presentes o presidente Alexandre Campello e o vice-presidente de futebol José Luís Moreira, juntos do mandatário eleito Jorge Salgado. O novo presidente prometeu pagar parte dos salários até o próximo jogo diante do Atlético-GO, na quinta-feira. Ele afirmou ter viabilizado recursos para quitar parte dos ordenados e informou a torcida vascaína por meio de sua rede social. Momento decisivo e confrontos diretosO Vasco inicia 2021 na zona de rebaixamento com 28 pontos em 26 partidas. Com um jogo a menos, diante do Palmeiras, válido pela primeira rodada do campeonato, o Gigante da Colina tem plenas condições de fugir do perigo e terminar a temporada com mais tranquilidade. Cabe a Luxemburgo mexer com os brios dos atletas e organizar a equipe como fez em 2019.

Para isso, ele terá quatro confrontos diretos, aqueles famosos jogos de seis pontos, de maneira consecutiva a partir da próxima quinta-feira. Em Goiânia, às 21h (horário de Brasília), o time reencontra o Atlético Goianiense, que ainda briga para permanecer na série A. No domingo, por sua vez, comandará o Vasco no primeiro clássico do ano contra o Botafogo, às 20h30, em São Januário.

Uma semana depois, no outro sábado, o Cruz-Maltino joga novamente na Colina Histórica e recebe o lanterna Coritiba, às 21h (de Brasília). Para finalizar a sequência contra times da parte de baixo da tabela, os comandados de Luxemburgo visitarão o RB Bragantino, na quarta, dia 20, no Nabi Abi Chedid, às 21h30.

Até o fim da competição, o Gigante da Colina terá mais um clássico, dessa vez contra o Flamengo, confrontos duros contra Atlético-MG, Internacional, Corinthians e Palmeiras, e mais três duelos contra equipes que lutam para permanecer na elite do futebol brasileiro: Bahia, Fortaleza e Goiás.