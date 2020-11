LUTO MARADONA: Torcedores argentinos em frente a casa de Maradona: 'Morreu o futebol'

Na Argentina, amantes do futebol ou mesmo da personalidade de Diego Armando Maradona lamentam a morte do ex-jogador. O ídolo argentino morreu nesta terça-feira (25), vítima de um ataque cardiorrespiratório. Em frente à casa de Maradona, torcedores prestam homenagens ao ídolo máximo do futebol local.

Curiosamente, Maradona morreu no mesmo dia de um amigo do ex-jogador, o revolucionário cubano Fidel Castro, que também perdeu a vida em 25 de novembro. Porém, em 2016.