Luto familiar tira o técnico Mano Menezes do jogo do Grêmio contra o São Paulo no MorumBis

O Grêmio não terá o comando de Mano Menezes na partida deste sábado, às 21h, contra o São Paulo no MorumBis pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico voltou a Porto Alegre após a notícia das mortes de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito na sexta-feira.

As vítimas são filhas de Álvaro Dumoncel, genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também morreu no acidente. "O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares", divulgou o clube em nota de pesar.

O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe do Grêmio no jogo contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas viajou para a capital paulista para compor a comissão técnica do time gaúcho. Grêmio e São Paulo estão ameaçados de entrar na zona de rebaixamento do Brasileiro. Após oito rodadas, o time gaúcho tem 9 pontos e ocupa a 15ª colocação. O São Paulo tem a mesma soma de pontos e está uma posição atrás. O primeiro time na faixa da degola é o Vasco, com 7 pontos.