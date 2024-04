Lutador iraniano é banido após chutar ring girl antes de luta na Rússia; assista

O lutador iraniano Ali Heibati chutou as nádegas da ring girl Maria Andrianova durante o evento Hard Core MMA, em Moscou, na sexta-feira (19). A imprensa local relatou que o motivo para essa atitude foi o desconforto dele com a vestimenta da mulher.

Assista:

Após a repercussão negativa do incidente, Heibati gravou um vídeo pedindo desculpas a Maria. A organização do evento emitiu uma nota lamentando o ocorrido e afirmou que "agredir uma mulher é o pior ato que um homem pode cometer". A HFC multou Heibati em seu salário, com o montante sendo integralmente transferido para a ring girl.

Além disso, o lutador foi banido de todos os eventos organizados pela HFC. Vale destacar que ele perdeu a luta em questão no primeiro round por nocaute técnico. No entanto, Maria não aceitou as desculpas, argumentando que estas foram feitas apenas "em frente às câmeras".

"Eles pediram desculpas diante das câmeras, mas eu não aceitei. Ele só se desculpou em vídeo e nada mais. Depois de me atingir, todos pediram um pedido público de desculpas de Ali no cage, mas ele se recusou", disse Maria em uma entrevista ao site russo Sports24.