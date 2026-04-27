Luta entre Tyson Fury e Anthony Joshua está assinada para acontecer no 2º semestre em Wembley Estadão Conteúdo 27.04.26 21h52 A luta de boxe mais aguardada dos últimos anos vai acontecer no segundo semestre. Trata-se do duelo entre os pesos pesados Tyson Fury e Anthony Joshua. As partes anunciaram a assinatura do contrato nesta segunda-feira. O combate não tem data definida, mas o local deverá ser o estádio de Wembley, em Londres. Fury e Joshua são britânicos e ex-campeões mundiais. Ambos possuem um grande número de fãs no Reino Unido e na Europa, o que garante um enorme retorno financeiro para os patrocinadores em bilheteria, venda de direitos de transmissão e merchandising. Fury, de 37 anos, lutou pela última vez em 11 de abril, diante de 65 mil espectadores no estádio do Tottenham, em Londres, quando derrotou, por pontos, após 12 assaltos, o russo Arslanbek Makhmudov. O "Rei dos Ciganos", que mede 2,06 metros de altura e 2,16 de envergadura, tem um cartel de 35 vitórias (24 nocautes), duas derrotas e um empate. Ele já foi campeão mundial dos pesos pesados por duas vezes. Também bicampeão na principal categoria do boxe, Joshua, aos 36 anos, soma 29 vitórias (26 nocautes) e quatro derrotas. Com 1,98 metro de altura e 2,08 metros de envergadura, "AJ" subiu pela última vez no ringue em 19 de dezembro do ano passado quando derrotou o youtuber/boxeador Jake Paul. Dez dias em férias na Nigéria, Joshua sofreu um grave acidente de automóvel, quando dois de seus amigos morreram. O boxeador tem tido o apoio do ucraniano Oleksandr Usyk, atual campeão dos pesados, nos treinamentos. Antes de enfrentar Fury, Joshua vai lutar em 26 de julho em Riad, na Arábia Saudita, com o albanês Kristian Prenga, de 35 anos, que mede 1,95 metro de altura. Ele tem um cartel de 20 vitórias (todas por nocaute) e uma derrota, Mas seus adversários não fazem parte do primeiro escalão da categoria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Tyson Fury Anthony Joshua pesos pesados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31