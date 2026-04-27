Luta entre Tyson Fury e Anthony Joshua está assinada para acontecer no 2º semestre em Wembley

A luta de boxe mais aguardada dos últimos anos vai acontecer no segundo semestre. Trata-se do duelo entre os pesos pesados Tyson Fury e Anthony Joshua. As partes anunciaram a assinatura do contrato nesta segunda-feira. O combate não tem data definida, mas o local deverá ser o estádio de Wembley, em Londres.

Fury e Joshua são britânicos e ex-campeões mundiais. Ambos possuem um grande número de fãs no Reino Unido e na Europa, o que garante um enorme retorno financeiro para os patrocinadores em bilheteria, venda de direitos de transmissão e merchandising.

Fury, de 37 anos, lutou pela última vez em 11 de abril, diante de 65 mil espectadores no estádio do Tottenham, em Londres, quando derrotou, por pontos, após 12 assaltos, o russo Arslanbek Makhmudov. O "Rei dos Ciganos", que mede 2,06 metros de altura e 2,16 de envergadura, tem um cartel de 35 vitórias (24 nocautes), duas derrotas e um empate. Ele já foi campeão mundial dos pesos pesados por duas vezes.

Também bicampeão na principal categoria do boxe, Joshua, aos 36 anos, soma 29 vitórias (26 nocautes) e quatro derrotas. Com 1,98 metro de altura e 2,08 metros de envergadura, "AJ" subiu pela última vez no ringue em 19 de dezembro do ano passado quando derrotou o youtuber/boxeador Jake Paul.

Dez dias em férias na Nigéria, Joshua sofreu um grave acidente de automóvel, quando dois de seus amigos morreram. O boxeador tem tido o apoio do ucraniano Oleksandr Usyk, atual campeão dos pesados, nos treinamentos.

Antes de enfrentar Fury, Joshua vai lutar em 26 de julho em Riad, na Arábia Saudita, com o albanês Kristian Prenga, de 35 anos, que mede 1,95 metro de altura. Ele tem um cartel de 20 vitórias (todas por nocaute) e uma derrota, Mas seus adversários não fazem parte do primeiro escalão da categoria.