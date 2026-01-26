Lula se reúne com Infantino e pede que Mundial de Clubes de 2029 seja no Brasil Samir Xaud e Gustavo Dias, presidente e vice da CBF, respectivamente, também participaram da reunião, que contou ainda com a presença de André Fufuca, ministro do Esporte Estadão Conteúdo 26.01.26 13h12 Troféu do Mundial de Clubes da Fifa em visita ao Brasil, em 2025 (Instagram @fifaclubfootball) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a Gianni Infantino, chefe máximo da Fifa, que o Mundial de Clubes de 2029 seja disputado no Brasil, conforme antecipado pelo jornalista Lauro Jardim e confirmado pelo Estadão. O pedido ocorreu nesta segunda-feira, 26, durante reunião em Brasília, cujo tema principal foi a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no País. Infantino está no Brasil para divulgar o torneio feminino e esteve no Rio, neste domingo, em evento para o lançamento da marca do campeonato. Depois disso, seguiu para a capital federal, onde se encontrou com Lula. Samir Xaud e Gustavo Dias, presidente e vice da CBF, respectivamente, também participaram da reunião, que contou ainda com a presença de André Fufuca, ministro do Esporte. O processo de candidatura sequer está aberto, mas o lobby da entidade máxima do futebol brasileiro já foi colocado em prática há algum tempo. Xaud, inclusive, falou publicamente sobre o interesse em trazer o Mundial de Clubes para o País, em declaração oficial ao site da CBF, em junho do ano passado. "Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço", afirmou na ocasião. Com a presença de Infantino no Brasil, os líderes do futebol brasileiro aproveitaram para intensificar as articulações para sediar o torneio de clubes daqui a três anos. Por enquanto, o único time nacional garantido na disputa é o Flamengo, vencedor da Libertadores de 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lula Infantino Mundial de Clubes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução 25.01.26 21h11 Futebol Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense 25.01.26 20h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47