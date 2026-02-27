Capa Jornal Amazônia
Lula recebe Lucas Braathen e diz: 'Você é mais brasileiro que muita gente que mora aqui'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira, 27, no Palácio do Planalto, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Inverno realizadas na Itália há alguns dias. Lula disse que Lucas, filho de pai norueguês e de mãe brasileira, "é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país".

Lucas nasceu na Noruega. Chegou a competir oficialmente pelo país em que nasceu, mas decidiu pausar a carreira de atleta por um tempo. Ao voltar, escolheu o Brasil para representar.

"Você pode ter certeza que você é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país", disse o presidente Lula ao medalhista olímpico.

Lucas Pinheiro Braathen disse que escolheu o Brasil pela "liberdade de ser quem eu sou, representar as minhas cores e meus valores verdadeiros e manter a conexão com o meu propósito, que é mais profundo do que essa medalha".

"Meu propósito é inspirar a próxima geração, para ter coragem de seguir os sonhos deles, do jeito que eles são. E o Brasil me deu essa liberdade de me expressar", disse o esquiador.

O presidente da República falou sobre o Bolsa Atleta e a necessidade de o Estado garantir recursos aos atletas profissionais. "Quando alguém ganha uma medalha de ouro, de prata, de bronze, aparece um monte de patrocinador. Mas, quando você não ganha nada, e você mora numa cidade pequena, você mora na periferia, ou seja, ninguém quer patrocinar, ninguém quer investir", disse o petista.

Além de Lula, participaram da reunião com Lucas Pinheiro Braathen a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro do Esporte, André Fufuca, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entre outras autoridades.

