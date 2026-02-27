Lula recebe Lucas Braathen e diz: 'Você é mais brasileiro que muita gente que mora aqui' Estadão Conteúdo 27.02.26 13h37 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira, 27, no Palácio do Planalto, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Inverno realizadas na Itália há alguns dias. Lula disse que Lucas, filho de pai norueguês e de mãe brasileira, "é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país". Lucas nasceu na Noruega. Chegou a competir oficialmente pelo país em que nasceu, mas decidiu pausar a carreira de atleta por um tempo. Ao voltar, escolheu o Brasil para representar. "Você pode ter certeza que você é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país", disse o presidente Lula ao medalhista olímpico. Lucas Pinheiro Braathen disse que escolheu o Brasil pela "liberdade de ser quem eu sou, representar as minhas cores e meus valores verdadeiros e manter a conexão com o meu propósito, que é mais profundo do que essa medalha". "Meu propósito é inspirar a próxima geração, para ter coragem de seguir os sonhos deles, do jeito que eles são. E o Brasil me deu essa liberdade de me expressar", disse o esquiador. O presidente da República falou sobre o Bolsa Atleta e a necessidade de o Estado garantir recursos aos atletas profissionais. "Quando alguém ganha uma medalha de ouro, de prata, de bronze, aparece um monte de patrocinador. Mas, quando você não ganha nada, e você mora numa cidade pequena, você mora na periferia, ou seja, ninguém quer patrocinar, ninguém quer investir", disse o petista. Além de Lula, participaram da reunião com Lucas Pinheiro Braathen a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro do Esporte, André Fufuca, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entre outras autoridades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno esqui Lucas Braathen Lula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 Futebol Leão em contradição de resultados 27.02.26 12h03 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00