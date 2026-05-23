Lukas Podolski anuncia aposentadoria e vira dono de clube da infância na Polônia A despedida acontece neste sábado (23), pela última rodada do Campeonato Polonês, diante do Radomiak Radom Estadão Conteúdo 23.05.26 10h16 Nascido na Polônia, Lukas Podolski criticou Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo (Patrick Hertzog / AFP) Aos 40 anos, Lukas Podolski anunciou a aposentadoria dos gramados, após mais de 20 anos atuando profissionalmente. O atacante polonês naturalizado alemão assumirá a função de dono do Górnik Zabrze, seu clube de infância e a última camisa que defendeu como jogador. Com passagens marcantes por Bayern de Munique, Colônia e seleção alemã, o atleta defende as cores do Górnik Zabrze há cinco temporadas e adquiriu 89% das ações do clube através da sua empresa, a LP Holding GmbH. A despedida acontece neste sábado (23), pela última rodada do Campeonato Polonês, diante do Radomiak Radom. No começo de maio, Podolski conseguiu o título da Copa da Polônia, encerrando um jejum de 38 anos da equipe sem títulos de expressão. Cabe ressaltar que o jogador não teve um bom rendimento na temporada e realizou apenas 17 jogos, sem anotar gols ou assistências, além de ter atuado apenas uma vez como titular. Além dessa conquista, o atacante encerra a carreira com um currículo invejável, tendo a sonhada Copa do Mundo, em 2014, Bundesliga, Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra, Copa da Turquia, duas Supertaça da Turquia, entre outros. Também integrou a lista da Alemanha nos mundiais de 2006 e 2010 e das Eurocopas de 2008, 2012 e 2016. Pela seleção alemã foram 130 participações e 49 gols anotados, sendo o terceiro maior artilheiro, atrás de Miroslav Klose (71 gols) e Gerd Müller (68 gols). Por clubes, o grande destaque foi com a camisa do Colônia, onde marcou 86 gols em 181 partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lukas Podolski Górnik Zabrze Bayern de Munique Alemanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21 Futebol Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. 22.05.26 20h33