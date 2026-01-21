Luka Doncic faz 38 pontos e Los Angeles Lakers arranca virada sobre o Denver Nuggets na NBA Estadão Conteúdo 21.01.26 10h13 Embalado por um segundo tempo eletrizante e uma atuação inspirada de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers buscou uma empolgante virada diante do Denver Nuggets, na noite desta terça-feira, na Ball Arena, e derrotou os anfitriões pelo placar de 115 a 107. Destaque do jogo, Luka Doncic registrou um "triple-double" e fez o time decolar no segundo tempo. Autor de 38 pontos, dez assistências e 13 rebotes, ele recolocou os Lakers na partida e ajudou a reverter uma desvantagem que estava na casa dos 16 pontos no final do terceiro quarto. LeBron James, que não foi votado como titular para o All Star pela primeira vez desde sua temporada de estreia, também brilhou na pontuação (19). O contraste ficou por conta da atuação de Jamal Murray. Ele marcou 26 pontos no primeiro tempo, mas na etapa complementar caiu de rendimento e acertou apenas um dos cinco arremessos que arriscou. Com uma incrível intensidade ofensiva no final, a equipe da Califórnia emplacou 13 pontos em sequência, reduziu a desvantagem e assumiu a liderança do marcador no final para garantir a vitória. Quem também brilhou na rodada foi Keyonte George. Ele atingiu a sua melhor marca na carreira ao assinalar 43 pontos e comandar o Utah Jazz na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 127 a 122, em duelo realizado no Delta Center. Confira os resultados das partidas da noite desta terça-feira Philadelphia 76ers 116 x 110 Phoenix Suns Chicago Bulls 138 x 110 Los Angeles Clippers Houston Rockets 111 x 106 San Antonio Spurs Utah Jazz 127 x 122 Minnesota Timberwolves Denver Nuggets 107 x 115 Los Angeles Lakers Golden State Warriors 127 x 145 Toronto Raptors Sacramento Kings 117 x 130 Miami Heat Acompanhe os jogos desta quarta-feira pela NBA Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers Boston Celtics x Indiana Pacers New York Knicks x Brooklyn Nets Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks New Orleans Pelicans x Detroit Pistons Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder Sacramento Kings x Toronto Raptors Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Lakers Denver Nuggets Luka Doncic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52