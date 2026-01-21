Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luka Doncic faz 38 pontos e Los Angeles Lakers arranca virada sobre o Denver Nuggets na NBA

Estadão Conteúdo

Embalado por um segundo tempo eletrizante e uma atuação inspirada de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers buscou uma empolgante virada diante do Denver Nuggets, na noite desta terça-feira, na Ball Arena, e derrotou os anfitriões pelo placar de 115 a 107.

Destaque do jogo, Luka Doncic registrou um "triple-double" e fez o time decolar no segundo tempo. Autor de 38 pontos, dez assistências e 13 rebotes, ele recolocou os Lakers na partida e ajudou a reverter uma desvantagem que estava na casa dos 16 pontos no final do terceiro quarto.

LeBron James, que não foi votado como titular para o All Star pela primeira vez desde sua temporada de estreia, também brilhou na pontuação (19). O contraste ficou por conta da atuação de Jamal Murray. Ele marcou 26 pontos no primeiro tempo, mas na etapa complementar caiu de rendimento e acertou apenas um dos cinco arremessos que arriscou.

Com uma incrível intensidade ofensiva no final, a equipe da Califórnia emplacou 13 pontos em sequência, reduziu a desvantagem e assumiu a liderança do marcador no final para garantir a vitória.

Quem também brilhou na rodada foi Keyonte George. Ele atingiu a sua melhor marca na carreira ao assinalar 43 pontos e comandar o Utah Jazz na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 127 a 122, em duelo realizado no Delta Center.

Confira os resultados das partidas da noite desta terça-feira

Philadelphia 76ers 116 x 110 Phoenix Suns Chicago Bulls 138 x 110 Los Angeles Clippers Houston Rockets 111 x 106 San Antonio Spurs Utah Jazz 127 x 122 Minnesota Timberwolves Denver Nuggets 107 x 115 Los Angeles Lakers Golden State Warriors 127 x 145 Toronto Raptors Sacramento Kings 117 x 130 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta quarta-feira pela NBA

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers Boston Celtics x Indiana Pacers New York Knicks x Brooklyn Nets Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks New Orleans Pelicans x Detroit Pistons Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder Sacramento Kings x Toronto Raptors

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Los Angeles Lakers

Denver Nuggets

Luka Doncic
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos

Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório

21.01.26 17h07

MAIS ESPORTES

Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá

Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas

21.01.26 16h05

Futebol

Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador

Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada

21.01.26 14h28

Vai parar?

Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda

Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD

21.01.26 13h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VITÓRIA

Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha

Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos

22.01.26 0h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.01.26 7h00

EMPATE

Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos

A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos

21.01.26 23h57

Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

21.01.26 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda