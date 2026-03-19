Luka Doncic e LeBron James somam 70 pontos e levam os Lakers à 7ª vitória seguida na NBA O esloveno registrou 40 pontos, dez assistências e nove rebotes, ficando muito próximo de um triple-double Estadão Conteúdo 19.03.26 9h44 O Los Angeles Lakers conquistou sua sétima vitória consecutiva na temporada regular da NBA ao superar o Houston Rockets por 124 a 116, fora de casa, na noite desta quarta-feira. A dupla Luka Doncic e LeBron James foi fundamental para o resultado positivo. Juntos, os dois astros foram responsáveis por 70 pontos, ditando o ritmo do confronto. Luka Doncic se destacou na partida realizada no Toyota Center, apresentando um desempenho de alta intensidade. O esloveno registrou 40 pontos, dez assistências e nove rebotes, ficando muito próximo de um triple-double, a apenas um rebote de atingir a marca. LeBron James e a boa fase dos Lakers LeBron James também teve uma atuação notável, com 30 pontos. O astro de 41 anos converteu 13 de 14 arremessos de quadra, igualando sua melhor marca individual na carreira, e contribuiu com cinco rebotes, alcançando 12.002 neste quesito em sua trajetória. Embalados na reta final da temporada regular, os Lakers somam dez vitórias em 11 embates, ocupando a terceira colocação da Conferência Oeste. A equipe de Los Angeles está duas posições acima do Houston Rockets, seu adversário desta rodada. Rockets e outros confrontos da rodada Pelo lado do Houston Rockets, Alperen Sengun foi o cestinha com 27 pontos, em seu retorno após perder dois jogos por lesão nas costas. Esta foi a terceira derrota da franquia em quatro duelos. Em outra partida da noite, o Atlanta Hawks deu um passo importante rumo à classificação para os playoffs ao derrotar o Dallas Mavericks por 135 a 120, no American Airlines Center. O resultado marcou a 11ª vitória consecutiva do Hawks, enquanto os Mavericks acumulam 11 derrotas nos últimos 13 confrontos. Resultados da NBA na quarta-feira Boston Celtics 120 x 99 Golden State Warriors Brooklyn Nets 92 x 121 Oklahoma City Thunder Indiana Pacers 119 x 127 Portland Trail Blazers Chicago Bulls 109 x 139 Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 147 x 111 Utah Jazz New Orleans Pelicans 124 x 109 Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies 125 x 118 Denver Nuggets Dallas Mavericks 120 x 135 Atlanta Hawks Houston Rockets 116 x 124 Los Angeles Lakers Confrontos da NBA nesta quinta-feira Charlotte Hornets x Orlando Magic Washington Wizards x Detroit Pistons Miami Heat x Los Angeles Lakers Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers San Antonio Spurs x Phoenix Suns Utah Jazz x Milwaukee Bucks Sacramento Kings x Philadelphia 76ers Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23 futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 Olha o pix! 