O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luka Doncic e LeBron James somam 70 pontos e levam os Lakers à 7ª vitória seguida na NBA

O esloveno registrou 40 pontos, dez assistências e nove rebotes, ficando muito próximo de um triple-double

Estadão Conteúdo

O Los Angeles Lakers conquistou sua sétima vitória consecutiva na temporada regular da NBA ao superar o Houston Rockets por 124 a 116, fora de casa, na noite desta quarta-feira. A dupla Luka Doncic e LeBron James foi fundamental para o resultado positivo.

Juntos, os dois astros foram responsáveis por 70 pontos, ditando o ritmo do confronto. Luka Doncic se destacou na partida realizada no Toyota Center, apresentando um desempenho de alta intensidade.

O esloveno registrou 40 pontos, dez assistências e nove rebotes, ficando muito próximo de um triple-double, a apenas um rebote de atingir a marca.

LeBron James e a boa fase dos Lakers

LeBron James também teve uma atuação notável, com 30 pontos. O astro de 41 anos converteu 13 de 14 arremessos de quadra, igualando sua melhor marca individual na carreira, e contribuiu com cinco rebotes, alcançando 12.002 neste quesito em sua trajetória.

Embalados na reta final da temporada regular, os Lakers somam dez vitórias em 11 embates, ocupando a terceira colocação da Conferência Oeste. A equipe de Los Angeles está duas posições acima do Houston Rockets, seu adversário desta rodada.

Rockets e outros confrontos da rodada

Pelo lado do Houston Rockets, Alperen Sengun foi o cestinha com 27 pontos, em seu retorno após perder dois jogos por lesão nas costas. Esta foi a terceira derrota da franquia em quatro duelos.

Em outra partida da noite, o Atlanta Hawks deu um passo importante rumo à classificação para os playoffs ao derrotar o Dallas Mavericks por 135 a 120, no American Airlines Center. O resultado marcou a 11ª vitória consecutiva do Hawks, enquanto os Mavericks acumulam 11 derrotas nos últimos 13 confrontos.

Resultados da NBA na quarta-feira

  • Boston Celtics 120 x 99 Golden State Warriors
  • Brooklyn Nets 92 x 121 Oklahoma City Thunder
  • Indiana Pacers 119 x 127 Portland Trail Blazers
  • Chicago Bulls 109 x 139 Toronto Raptors
  • Minnesota Timberwolves 147 x 111 Utah Jazz
  • New Orleans Pelicans 124 x 109 Los Angeles Clippers
  • Memphis Grizzlies 125 x 118 Denver Nuggets
  • Dallas Mavericks 120 x 135 Atlanta Hawks
  • Houston Rockets 116 x 124 Los Angeles Lakers

Confrontos da NBA nesta quinta-feira

  • Charlotte Hornets x Orlando Magic
  • Washington Wizards x Detroit Pistons
  • Miami Heat x Los Angeles Lakers
  • Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers
  • New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers
  • San Antonio Spurs x Phoenix Suns
  • Utah Jazz x Milwaukee Bucks
  • Sacramento Kings x Philadelphia 76ers
