Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luiz Gustavo é liberado pelo departamento médico e vira reforço para o meio-campo do São Paulo

A partir de sábado ele poderá retomar as atividades

Estadão Conteúdo
fonte

Jogador assinou com o clube paulista até o final de 2024 e vai atuar como reforço no meio-campo da equipe (Foto/Instagram: @gustavo19luiz)

O técnico argentino Hernán Crespo ganhou uma boa notícia nesta terça-feira. O volante Luiz Gustavo se recuperou de um tromboembolismo pulmonar e está liberado para reforçar o São Paulo no restante da temporada.

Em seu site oficial, o clube informou que o jogador passou por uma consulta com um médico especialista nesta segunda-feira. Após ser examinado, o jogador recebeu liberação sem qualquer tipo de restrição.

A partir de sábado, quando termina o processo de retirada da medicação anticoagulante que vinha recebendo desde abril, ele poderá retomar as atividades.

Ainda segundo o site do clube, o camisa 16 vinha cumprindo um protocolo específico de recuperação, onde podia trabalhar com o restante do elenco nas atividades com bola, mas com restrição de impacto.

O problema do atleta são-paulino teve início no dia 5 de abril, antes da viagem a Belo Horizonte, para o duelo com o Atlético-MG. Ao se queixar de dores na região torácica, ele passou por exames de imagem que detectaram o tromboelismo pulmonar.

Acompanhado por um especialista e seguindo protocolo específico, Luiz Gustavo ficou sem realizar atividades físicas até o dia 17 de junho, quando iniciou o recondicionamento físico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Luiz Gustavo

liberado
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão

Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida

16.09.25 17h10

Futebol

Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B

Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona

16.09.25 13h46

MMA Sport Club

Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título

16.09.25 12h12

Futebol

Leão, um time que pontua desapontando

16.09.25 12h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

16.09.25 7h00

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

Liga dos Campeões

Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League

Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.09.25 15h00

Futebol

Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B

Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona

16.09.25 13h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda