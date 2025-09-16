Luiz Gustavo é liberado pelo departamento médico e vira reforço para o meio-campo do São Paulo A partir de sábado ele poderá retomar as atividades Estadão Conteúdo 16.09.25 16h27 Jogador assinou com o clube paulista até o final de 2024 e vai atuar como reforço no meio-campo da equipe (Foto/Instagram: @gustavo19luiz) O técnico argentino Hernán Crespo ganhou uma boa notícia nesta terça-feira. O volante Luiz Gustavo se recuperou de um tromboembolismo pulmonar e está liberado para reforçar o São Paulo no restante da temporada. Em seu site oficial, o clube informou que o jogador passou por uma consulta com um médico especialista nesta segunda-feira. Após ser examinado, o jogador recebeu liberação sem qualquer tipo de restrição. A partir de sábado, quando termina o processo de retirada da medicação anticoagulante que vinha recebendo desde abril, ele poderá retomar as atividades. Ainda segundo o site do clube, o camisa 16 vinha cumprindo um protocolo específico de recuperação, onde podia trabalhar com o restante do elenco nas atividades com bola, mas com restrição de impacto. O problema do atleta são-paulino teve início no dia 5 de abril, antes da viagem a Belo Horizonte, para o duelo com o Atlético-MG. Ao se queixar de dores na região torácica, ele passou por exames de imagem que detectaram o tromboelismo pulmonar. Acompanhado por um especialista e seguindo protocolo específico, Luiz Gustavo ficou sem realizar atividades físicas até o dia 17 de junho, quando iniciou o recondicionamento físico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Luiz Gustavo liberado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 Futebol Leão, um time que pontua desapontando 16.09.25 12h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46