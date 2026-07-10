Luisa Stefani vai à final de duplas em Wimbledon e quebra tabu de 59 anos do tênis brasileiro A última vez que uma representante brasileira disputou um título de duplas femininas foi no longínquo ano de 1967 Estadão Conteúdo 10.07.26 11h36 O Brasil está nas finais de Wimbledon na categoria de duplas femininas. Nesta sexta-feira, Luisa Stefani quebrou um tabu de 59 anos ao se garantir na decisão do torneio ao lado da canadense Daniela Dabrowski. A vaga foi assegurada com a vitória sobre a dupla formada pela japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa En Liang com triunfo em sets diretos com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h07. A última vez que uma representante brasileira disputou um título de duplas femininas foi no longínquo ano de 1967. Na ocasião a lendária Maria Esther Bueno, que buscava o seu sexto título na especialidade pelo Grand Slam inglês, amargou o vice-campeonato. Ainda sem perder sets na atual edição do torneio, Stefani e Dabrowski voltam à quadra para disputar o título neste domingo. A brasileira também quebrou uma escrita pessoal já que havia chegado às semifinais em quatro oportunidades e nunca conseguiu passar para disputar o troféu. A campanha em Wimbledon vem rendendo dividendos para a brasileira, que vai assumir o posto de quarta melhor duplista do mundo, comprovando o seu bom momento na atual temporada do circuito profissional de tênis. Na partida desta sexta-feira, que credenciou a dupla à decisão, Stefani e Dabrowski começaram apostando em um ritmo forte. A reação das rivais, no entanto, equilibrou o confronto, que ficou empatado em cinco games. Na reta final, porém, a brasileira e a canadense aumentaram a intensidade, obtiveram uma quebra e fecharam o primeiro set em 7/5. A segunda parcial foi mais tranquila. Aoyang e Liang não conseguiram manter o ritmo e acabaram perdendo o segundo set por 6/3 sem oferecer muita resistência. Wimbledon pode ser o quarto título da dupla liderada por Luis Stefani. Elas triunfaram no WTA 1000 de Dubai, no WTA 500 de Estraburgo e no WTA 250 de Eastbourne. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon final duplas femininas Luisa Stefani COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Gramado pode ser um adversário a mais para o Papão 10.07.26 10h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 Confusão Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo Conflito entre torcedores e polícia feriu várias pessoas na famosa 'Pequena Arábia' após derrota para a França 09.07.26 22h28 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09