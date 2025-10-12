Luis Suárez anota em goleada e se torna o 4º jogador em atividade a atingir 600 gols Estadão Conteúdo 12.10.25 14h47 Aos 38 anos, o atacante uruguaio Luis Suárez alcançou, neste sábado, a marca de 600 gols na carreira. O feito foi alcançado ao balançar as redes na goleada do Inter Miami sobre o Atlanta United por 4 a 0 pela Major League Soccer (MLS). O ex-jogador do Grêmio é o quarto atleta em atividade a alcançar a marca. Apenas o português Cristiano Ronaldo (946), o argentino Lionel Messi (886) e o polonês Robert Lewandowski (732) atingiram este número. Nas redes sociais, o atacante celebrou a marca alcançada. "Uma noite especial, pela vitória importantíssima e por atingir 600 gols na carreira", disse Suárez no X. De acordo com dados da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês), o Barcelona foi o clube no qual Suárez mais balançou as redes, com 198 gols. Na passagem pelo Grêmio, o artilheiro marcou 29 gols. Mesmo aposentado da seleção uruguaia, Suárez ostenta a marca de maior artilheiro do país vizinho, onde balançou em 69 vezes. Entre os maiores artilheiros da história do futebol, o uruguaio está na 12ª colocação geral. Para entrar no top 10 jogadores mais goleadores na carreira, ele precisa de mais 27 gols para ultrapassar o norte-irlandês Joe Bambrick, com 626. Confira os gols de Luis Suárez por clube e pela seleção uruguaia: Barcelona: 198 gols Ajax: 111 gols Liverpool: 82 gols Seleção Uruguaia: 69 gols Inter Miami: 42 gols Atlético de Madrid: 34 gols Grêmio: 29 gols Nacional: 20 gols Groningen: 15 gols Veja os jogadores com 600 ou mais gols na história: Cristiano Ronaldo: 946 gols Lionel Messi: 886 gols Pelé*: 762 gols (reconhecidos pela Fifa) Romário: 756 gols Robert Lewandowski: 732 gols Ferenc Puskás: 725 gols Josef Bican: 722 gols Jimmy Jones: 639 gols Gerd Muller: 634 gols Joe Bambrick: 626 gols Abe Lenstra: 624 gols Luis Suárez: 600 gols *apesar de Pelé ter contado mais de 1.283 gols na carreira, a Fifa reconhece apenas 767 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol MLS Inter Miami Luis Suárez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CÍRIO 2025 Entre fé e futebol: quando o Círio inspira os milagres de Remo e Paysandu Nos gramados e nas ruas, a fé move torcedores e jogadores: relembre as campanhas de Remo e Paysandu após o Círio. 12.10.25 13h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 rainha da amazônia Remo e Paysandu celebram o Círio de Nazaré nas redes sociais Clubes paraenses publicaram mensagens neste domingo (12) em homenagem à maior manifestação de fé do Pará 12.10.25 10h58 Futebol Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. 11.10.25 20h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Croácia x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Croácia e Gibraltar jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45