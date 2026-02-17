Luis Enrique tira melhor do mundo aos 25 minutos e PSG busca virada sobre o Monaco na Champions Estadão Conteúdo 17.02.26 19h27 O Paris Saint-Germain saiu na frente do Monaco na briga por uma vaga nas oitavas de final da Champions League, ao vencer por 3 a 2 o jogo de ida do playoff, nesta terça-feira, no Estádio Luís II, e Mônaco. O time de Luis Enrique começou a partida apagado, como tem sido nesta temporada. Até que o espanhol, já sofrendo 2 a 0, tirou Ousmane Dembélé para a entrada de Désiré Doué. O camisa 14 participou dos três gols da virada parisiense. E o placar ainda ficou barato dado o volume de ataques após a troca. O jogo de volta ocorre dia 25, no Parque dos Príncipes, em Paris. Antes disso, os dois times têm compromissos pela Ligue 1. O Monaco é oitavo colocado e visita o líder Lens. O PSG é o vice e recebe o Metz. O PSG iniciou o jogo com o já tradicional movimento de ceder a posse para tentar recuperá-la no ataque. Não deu certo, e o time só teve novamente a bola na defesa. Vítimas de sua própria armadilha, os parisienses perderam a posse e apenas assistiram à construção do gol do Monaco, com menos de um minuto de jogo. Golovin cruzou para Balogun, sozinho, cabecear para as redes. Apesar do susto, o Paris tentou impor suas ações no jogo. O time pressionou o Monaco, mas parava na defesa adversária. Segurando-se atrás, o Monaco voltou a ser fatal quando subiu ao ataque. Mais uma vez com Balogun. Uma bola mal afastada pelos parisienses sobrou para Akliouche deixar o camisa 9 livre, cara a cara com Safonov, para ampliar. Pouco depois, o PSG enfim teve uma chance sem a defesa do Monaco pela frente. O zagueiro Faes derrubou Kvaratskhelia na área. Vitinha foi para a cobrança do pênalti, mas o goleiro Philipp Köhn defendeu. Luis Enrique mudou no time com apenas 25 minutos. Ele tirou o vencedor da Bola de Ouro e do prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, Ousmane Dembélé, para entrada de Désiré Doué, em busca de melhorias. Funcionou. O jogador de 20 anos descontou na sua primeira participação. Ele roubou a bola no ataque. João Neves buscou Barcola mais a frente. O meia, então, devolveu para Doué, já na área, bater cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Como se iniciasse outro jogo, o PSG pareceu mais ligado em campo, mantendo pressão sobre o Monaco. Foi assim que o time empatou. Doué bateu de fora da área, e o goleiro Köhn rebateu. A bola sobrou para Hakimi, que chutou de primeira para deixar tudo igual no placar. A volta do intervalo teve novo golpe para o Monaco. Golovin foi expulso por entrada de sola em Vitinha. Com um a menos, o time monegasco precisava segurar um PSG que mantinha o crescimento no jogo. Foram 20 minutos de pressão do PSG até a virada, que veio com assinatura de Luis Enrique. De pé em pé: Hakimi para Kvaratskhelia para Zaïre-Emery, até chegar em Doué, que finalizou o canto. Coube ao Monaco manter a vantagem mínima, para tentar manter a disputa viva para o jogo de volta. O PSG perdeu novas chances de marcar e manteve um volume intenso de ataques até o fim. BORUSSIA SAI NA FRENTE CONTRA ATALANTA Em outro duelo desta terça-feira, os alemães do Borussia Dortmund veneram a Atalanta por 2 a 0, no Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo começou mais tarde, por atraso do ônibus do time da casa na chegada ao estádio. Já o placar foi aberto cedo. Com apenas três minutos, Serhou Guirassy colocou os alemães em vantagem. Ainda antes do intervalo, Maximilian Beier ampliou. A vantagem se manteve no segundo tempo, com o placar fechando em 2 a 0. Na próxima semana, os times voltam a se enfrentar, no Estádio Atleti Azzurri dItalia, em Bérgamo, na Itália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champios League Monaco PSG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual 17.02.26 12h19 Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 16h00