Luis Enrique tira melhor do mundo aos 25 minutos e PSG busca virada sobre o Monaco na Champions

O Paris Saint-Germain saiu na frente do Monaco na briga por uma vaga nas oitavas de final da Champions League, ao vencer por 3 a 2 o jogo de ida do playoff, nesta terça-feira, no Estádio Luís II, e Mônaco.

O time de Luis Enrique começou a partida apagado, como tem sido nesta temporada. Até que o espanhol, já sofrendo 2 a 0, tirou Ousmane Dembélé para a entrada de Désiré Doué. O camisa 14 participou dos três gols da virada parisiense. E o placar ainda ficou barato dado o volume de ataques após a troca.

O jogo de volta ocorre dia 25, no Parque dos Príncipes, em Paris. Antes disso, os dois times têm compromissos pela Ligue 1. O Monaco é oitavo colocado e visita o líder Lens. O PSG é o vice e recebe o Metz.

O PSG iniciou o jogo com o já tradicional movimento de ceder a posse para tentar recuperá-la no ataque. Não deu certo, e o time só teve novamente a bola na defesa.

Vítimas de sua própria armadilha, os parisienses perderam a posse e apenas assistiram à construção do gol do Monaco, com menos de um minuto de jogo. Golovin cruzou para Balogun, sozinho, cabecear para as redes.

Apesar do susto, o Paris tentou impor suas ações no jogo. O time pressionou o Monaco, mas parava na defesa adversária.

Segurando-se atrás, o Monaco voltou a ser fatal quando subiu ao ataque. Mais uma vez com Balogun. Uma bola mal afastada pelos parisienses sobrou para Akliouche deixar o camisa 9 livre, cara a cara com Safonov, para ampliar.

Pouco depois, o PSG enfim teve uma chance sem a defesa do Monaco pela frente. O zagueiro Faes derrubou Kvaratskhelia na área. Vitinha foi para a cobrança do pênalti, mas o goleiro Philipp Köhn defendeu.

Luis Enrique mudou no time com apenas 25 minutos. Ele tirou o vencedor da Bola de Ouro e do prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, Ousmane Dembélé, para entrada de Désiré Doué, em busca de melhorias.

Funcionou. O jogador de 20 anos descontou na sua primeira participação. Ele roubou a bola no ataque. João Neves buscou Barcola mais a frente. O meia, então, devolveu para Doué, já na área, bater cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Como se iniciasse outro jogo, o PSG pareceu mais ligado em campo, mantendo pressão sobre o Monaco. Foi assim que o time empatou. Doué bateu de fora da área, e o goleiro Köhn rebateu. A bola sobrou para Hakimi, que chutou de primeira para deixar tudo igual no placar.

A volta do intervalo teve novo golpe para o Monaco. Golovin foi expulso por entrada de sola em Vitinha. Com um a menos, o time monegasco precisava segurar um PSG que mantinha o crescimento no jogo.

Foram 20 minutos de pressão do PSG até a virada, que veio com assinatura de Luis Enrique. De pé em pé: Hakimi para Kvaratskhelia para Zaïre-Emery, até chegar em Doué, que finalizou o canto.

Coube ao Monaco manter a vantagem mínima, para tentar manter a disputa viva para o jogo de volta. O PSG perdeu novas chances de marcar e manteve um volume intenso de ataques até o fim.

BORUSSIA SAI NA FRENTE CONTRA ATALANTA Em outro duelo desta terça-feira, os alemães do Borussia Dortmund veneram a Atalanta por 2 a 0, no Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo começou mais tarde, por atraso do ônibus do time da casa na chegada ao estádio.

Já o placar foi aberto cedo. Com apenas três minutos, Serhou Guirassy colocou os alemães em vantagem. Ainda antes do intervalo, Maximilian Beier ampliou.

A vantagem se manteve no segundo tempo, com o placar fechando em 2 a 0. Na próxima semana, os times voltam a se enfrentar, no Estádio Atleti Azzurri dItalia, em Bérgamo, na Itália.