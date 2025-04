Luis Enrique mira título inédito na Liga dos Campeões com PSG: 'Queremos fazer história'

Classificado para a semifinal da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain vive um momento decisivo na temporada. Em entrevista coletiva, o técnico Luis Enrique defendeu sua filosofia de rodízio no elenco, reforçou a confiança no grupo e reiterou o objetivo maior: conquistar o título inédito da Liga dos Campeões.

"Eu era o treinador mais criticado da Europa porque fazia muita rotação. Em Roma, no Barça, na seleção, em Paris. Quanto mais jogadores pudermos escalar, melhor seremos. Quando eles não jogam, não significa que eu não tenha confiança. Continuo sendo um treinador que tem confiança nesses jogadores", afirmou o espanhol.

Luis Enrique destacou a força do adversário na semifinal, o Arsenal, e avaliou o desempenho recente da equipe. Segundo ele, o PSG mostrou valentia nas partidas mais duras da campanha europeia.

"Sabemos quem o Arsenal eliminou. São uma das melhores equipes da Europa e têm tido um rendimento muito bom com Mikel Arteta. Somos um dos quatro favoritos a vencer a Liga dos Campeões. Queremos fazer história", completou.

A trajetória do PSG, segundo o treinador, passa também por saber sofrer. Ele citou a imprevisibilidade e exaltou o espírito competitivo dos jogadores.

"Temos que passar por momentos difíceis. O futebol não conhece justiça nem mérito. Tudo pode mudar em cinco minutos. Isso é o que torna esse esporte incomparável", comentou, ao lembrar de partidas como Manchester United x Lyon, na Liga Europa.

O técnico evitou comparações com outras equipes francesas, mas reforçou o valor da regularidade. Já campeão francês, o PSG pode se tornar o primeiro time da história a conquistar o título do Campeonato Francês de forma invicta.

"Podemos bater um recorde, está ao alcance da equipe. Não acontece muitas vezes, e essa é a nossa principal motivação. Se quer jogar no PSG e ficar aqui por muitos anos, tem que atuar sempre no mais alto nível", disse, projetando o duelo com o Le Havre, neste sábado, às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Por fim, Luis Enrique voltou a projetar o grande objetivo da temporada. "Desde que chegamos, nosso objetivo é fazer história. Para isso, é preciso ganhar tudo, especialmente o troféu que todos conhecem. Vamos dar tudo o que temos para conseguir. O importante para mim é o caminho até lá. Depende de nós", concluiu.