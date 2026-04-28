Luis Enrique exalta 'jogo fantástico' na Champions: 'Merecíamos vencer, empatar e perder hoje' Estadão Conteúdo 28.04.26 19h22 Luis Enrique estava encantado na entrevista coletiva após o jogaço entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, com triunfo dos franceses por 5 a 4 e vantagem mínima na semifinal da Champions League. Sem poupar elogios às equipes, definiu a partida no Parque dos Príncipes como a melhor que já dirigiu na longa carreira. "Demonstramos por que conquistamos a Champions League (o PSG é o atual campeão) e por que eles só perderam dois jogos até agora. Podemos ficar muito satisfeitos", disse o técnico espanhol, exaltando as duas equipes. "Na minha vida, nunca vi uma intensidade como essa, um nível físico como esse. E não é hora de dizer o que está indo bem ou mal. É preciso parabenizar todo mundo. É o melhor jogo que já dirigi como treinador", seguiu, encantado com o apresentado por franceses e alemães em "final antecipada" da competição. Depois de sair em desvantagem, o PSG virou para 2 a 1, cedeu a igualdade, abriu gigante vantagem de 5 a 2 e viu os bávaros reagirem e reduzir o placar para 5 a 4, deixando o duelo de volta, em Munique, na quarta-feira da semana que vem, indefinido. "Merecíamos vencer, merecíamos empatar e merecíamos perder hoje. Foi um jogo fantástico", destacou o espanhol. Admitiu, contudo, que vai avaliar o que ocorreu no fim da etapa final, na qual a vantagem gigante acabou se desfazendo. "Eles começaram melhor. (Luis) Díaz e Olise... Que jogo! Depois, sem forçar demais o nosso jogo, viramos o placar. Fomos melhores no segundo tempo e vínhamos liderando por 5 a 2, mas preciso rever a segunda parte para entender o que aconteceu. Deixar Kimmich receber a bola sem marcação...", ressaltou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions PSG Luis Enrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. 28.04.26 19h01 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18