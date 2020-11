Luciano festeja triunfo na Bahia: 'Três pontos importantes'

Autor de dois gols - um deles de bicicleta - na noite deste sábado, o atacante Luciano foi decisivo para a vitória do São Paulo diante do Bahia, por 3 a 1, na Arena Fonte Nova. Ao fim da partida, o camisa 11 do Tricolor ressaltou a importância do resultado para a equipe seguir sua jornada em busca do título do Campeonato Brasileiro.

– Jogar aqui (Fonte Nova) é difícil., como foi difícil contra o Ceará, são três pontos importantes. No primeiro tempo, apesar de não ter o gol, fizemos um bom tempo, controlamos o jogo. No segundo tempo conseguimos fazer o gol e sair com os três pontos importantes aqui - afirmou o jogador ainda em campo.

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 41 pontos - dois a menos do que o líder Atlético-MG. A equipe treinada pelo técnico Fernando Diniz, no entanto, tem três dois jogos a menos do que o Galo e, por isso, tem grandes chances de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro quando equilibrar o número de partidas jogadas com seus concorrentes ao título.

Na próxima quinta-feira, inclusive, o São Paulo viaja até Goiânia para enfrentar o Goiás em confronto atrasado da primeira rodada. Se vencer, o Tricolor será o novo líder do Brasileirão e também ficará muito próximo da conquista do Troféu Osmar Santos - prêmio concedido pelo LANCE! ao campeão do primeiro turno da principal competição do futebol nacional.