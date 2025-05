Lucas treina sem limitações e deverá reforçar o São Paulo diante do Fortaleza

O São Paulo iniciou, nesta quarta-feira, a preparação para o confronto com o Fortaleza, nesta sexta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade no gramado do CT da Barra Funda foi o meia-atacante Lucas, que está em fase final de recondicionamento físico após sofrer um trauma no joelho direito e poderá ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o jogo.

Enquanto os atletas que iniciaram a partida contra o Náutico, na terça-feira, pela Copa do Brasil, vitória do time tricolor por 2 a 1, fizeram um trabalho regenerativo, Lucas participou de toda a atividade de simulação de jogo promovida pelo técnico argentino e até marcou gols. Caso se sinta bem no treino desta quinta-feira, o camisa 7 tem boa chance de ser relacionado para o próximo compromisso.

Lucas está afastado dos gramados desde a eliminação são-paulina nas semifinais do Campeonato Paulista, quando se machucou na derrota para o Palmeiras. Desde então, a equipe paulista fez dez partidas e oscilou com uma sequência de empates - foram cinco nos seis primeiros jogos sem o jogador - entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, mas se recuperou e acumula três vitórias e uma igualdade nos quatro últimos desafios.

O provável retorno de Lucas acontece em um momento em que Luis Zubeldía sofre com o excesso de desfalques e, por isso, tem apostado nos garotos. Em recuperação de lesões, Oscar, Pablo Maia e Ferreirinha participaram do aquecimento com os colegas, nesta quarta-feira, e Arboleda realizou atividades individuais. Calleri, Igor Vinícius e Luiz Gustavo continuam entregues ao departamento médico.

Já o zagueiro Alan Franco, que deixou o gramado nos minutos finais na vitória sobre o Náutico com dores no pé esquerdo, realizou exames que não constataram fratura, mas seu retorno aos treinos vai depender da evolução do quadro clínico. Assim, sua presença diante do Fortaleza está descartada.

O São Paulo ocupa a décima posição na tabela do Brasileiro, com oito pontos em seis rodadas, e buscará seu segundo triunfo na competição nesta sexta-feira. Na terça-feira, a equipe tricolor defenderá a liderança do Grupo D da Libertadores diante do Alianza Lima, no Peru.