Lucas Ramon chega ao São Paulo e cita esforço para defender clube: 'Abri mão de muita coisa' Estadão Conteúdo 06.02.26 10h47 Destaque da campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro do ano passado, o lateral-direito Lucas Ramon foi apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, como reforço do São Paulo para a temporada 2026. Inicialmente, ele se integraria ao time são-paulino somente em maio. No entanto, uma força-tarefa encabeçada pelo seu estafe conseguiu acelerar o processo para que ele fosse anunciado agora. "Foi muito difícil pra mim como atleta. Meu empresário e eu tentamos de todas as formas estar aqui o mais rápido possível. Tivemos que abrir mão de muitas coisas, não cabe falar por respeito a ele. Mas sou muito grato. Estava sendo prejudicado", afirmou o jogador. Aos 31 anos, o defensor encara a chance de vestir a camisa do São Paulo como uma grade oportunidade em sua carreira. Respaldado pelo seu bom desempenho na equipe do interior, o atleta assinou um vínculo até 31 de dezembro de 2027 com cláusula de renovação automática no caso de cumprimento de metas esportivas. "Escolhi o São Paulo porque, para mim, esse clube é único. Quando tive essa oportunidade, fiquei muito feliz e meus pais também. Isso fazia muito sentido para mim e a minha carreira. O São Paulo tocou o meu coração e senti que eu deveria vir", afirmou. O diretor de futebol Rui Costa acompanhou a apresentação do lateral e também exaltou o desejo do jogador em poder se integrar ao São Paulo já neste início de trabalho. "Foi esforço muito grande por parte do estafe dele. Desde o primeiro dia no CT enxerguei a sua emoção de estar aqui. Que tenha uma carreira exitosa", comentou o dirigente. Lucas Ramon é o quarto reforço da equipe para a temporada 2026. "Estou me preparando e adaptando o mais rápido possível para ficar à disposição. O clube oferece toda a estrutura para desempenhar o meu trabalho", afirmou o jogador que vai usar a camisa 19. Em meio à apresentação do jogador, o elenco comandado pelo treinador argentino Hernán Crespo trabalhou na manhã desta sexta-feira no CT do clube. O São Paulo finalizou a sua preparação e vai a campo neste sábado e recebe o Primavera pela sétima rodada do estadual, no Morumbis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Lucas Ramon apresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00