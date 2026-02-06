Lucas Ramon chega ao São Paulo e cita esforço para defender clube: 'Abri mão de muita coisa'

Destaque da campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro do ano passado, o lateral-direito Lucas Ramon foi apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, como reforço do São Paulo para a temporada 2026. Inicialmente, ele se integraria ao time são-paulino somente em maio. No entanto, uma força-tarefa encabeçada pelo seu estafe conseguiu acelerar o processo para que ele fosse anunciado agora.

"Foi muito difícil pra mim como atleta. Meu empresário e eu tentamos de todas as formas estar aqui o mais rápido possível. Tivemos que abrir mão de muitas coisas, não cabe falar por respeito a ele. Mas sou muito grato. Estava sendo prejudicado", afirmou o jogador.

Aos 31 anos, o defensor encara a chance de vestir a camisa do São Paulo como uma grade oportunidade em sua carreira. Respaldado pelo seu bom desempenho na equipe do interior, o atleta assinou um vínculo até 31 de dezembro de 2027 com cláusula de renovação automática no caso de cumprimento de metas esportivas.

"Escolhi o São Paulo porque, para mim, esse clube é único. Quando tive essa oportunidade, fiquei muito feliz e meus pais também. Isso fazia muito sentido para mim e a minha carreira. O São Paulo tocou o meu coração e senti que eu deveria vir", afirmou.

O diretor de futebol Rui Costa acompanhou a apresentação do lateral e também exaltou o desejo do jogador em poder se integrar ao São Paulo já neste início de trabalho. "Foi esforço muito grande por parte do estafe dele. Desde o primeiro dia no CT enxerguei a sua emoção de estar aqui. Que tenha uma carreira exitosa", comentou o dirigente.

Lucas Ramon é o quarto reforço da equipe para a temporada 2026. "Estou me preparando e adaptando o mais rápido possível para ficar à disposição. O clube oferece toda a estrutura para desempenhar o meu trabalho", afirmou o jogador que vai usar a camisa 19.

Em meio à apresentação do jogador, o elenco comandado pelo treinador argentino Hernán Crespo trabalhou na manhã desta sexta-feira no CT do clube. O São Paulo finalizou a sua preparação e vai a campo neste sábado e recebe o Primavera pela sétima rodada do estadual, no Morumbis.