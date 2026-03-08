Capa Jornal Amazônia
Lucas Pinheiro Braathen é bronze no slalom da Copa do Mundo de esqui a 4 centésimos do campeão

Estadão Conteúdo

Lucas Pinheiro Braathen voltou ao pódio na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Esqui Alpino neste domingo. Um dia depois de vencer o slalom gigante, o brasileiro conquistou a medalha de bronze no slalom a apenas 4 centésimos do campeão da prova.

O campeão olímpico no slalom gigante nos Jogos de Milano Cortina-2026 terminou a primeira descida ma segunda colocação, atrás do norueguês Atle Lie McGrath. A prova terminou com apenas 4 centésimos separando o campeão McGrath (1min38s85) de Braathen (1min38s89). Entre eles ficou o também norueguês Henrik Kristoffersen, um centésimo atrás de McGrath.

"Tive todas as oportunidades para conquistar mais um primeiro lugar aqui e me senti incrível hoje", afirmou o brasileiro. "A torcida estava fantástica, meus esquis estavam ótimos e meu técnico fez um trabalho excepcional. A vitória era minha hoje, mas o melhor sempre fica com o primeiro lugar, e esse é meu grande amigo Atle", completou.

A temporada da Copa do Mundo de Esqui Alpino termina em Hafjell, na Noruega, nos dias 24 e 25 de março. Na classificação geral do slalom, McGrath lidera com 552 pontos contra 511 de Pinheiro Braathen na disputa do Globo de Ouro (troféu oferecido aos campeões da temporada).

"Vai ser épico", afirmou McGrath sobre a disputa com amigo brasileiro. "Crescemos esquiando juntos naquela pista. No ano passado, ficamos em segundo e terceiro lugar no pódio juntos."

Lucas Pinheiro Braathen também espera um grande confronto. "Será a terceira vez, talvez, que estarei nessa posição na final, lutando pelo Globo. É uma posição em que já estive várias vezes. Competir em campeonatos, em Olimpíadas, em busca de globos de cristal, são as coisas mais importantes que fazemos como esquiadores alpinos."

O brasileiro disse estar honrado por estar na disputa. "Estou perseguindo meus sonhos e darei tudo de mim, enquanto tiver uma chance."

esqui alpino

Copa do Mundo

Lucas Pinheiro Braathen
