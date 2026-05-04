Lucas passa por cirurgia no tendão de Aquiles e reabilitação no São Paulo começa com repouso Estadão Conteúdo 04.05.26 13h36 O meia-atacante Lucas imaginava um grande segundo semestre no São Paulo. Mas está fora da temporada após romper o ligamento do tendão de Aquiles da perna direita. O ídolo da torcida passou por cirurgia bem-sucedida nesta segunda-feira, terá alta na terça e iniciará a recuperação com repouso domiciliar. Depois de alguns dias descansando do processo cirúrgico, o camisa 7 voltará ao CT da Barra Funda para iniciar a fisioterapia, visando estar em totais condições de defender o clube do coração desde a largada em 2027. "O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem-sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube", informou o São Paulo. Lucas não se manifestou sobre a lesão, ocorrida em seu retorno aos gramados após sofrer fraturas em duas costelas diante do Atlético-MG, em março, pelo Brasileirão. Foram 20 dias de espera para voltar a defender o São Paulo diante do Bahia, no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo. "O gigante a tua frente, nunca será maior que o Deus dentro de você", postou nos Stores do Instagram antes do processo cirúrgico, usando a passagem bíblica de motivação para um retorno futuro. Muitos torcedores e companheiros desejaram sorte ao meia-atacante. Depois de um 2025 complicado também por lesões, Lucas estava empolgado em 2026 e tinha realizado 16 dos 17 jogos do São Paulo na temporada. Até as fraturas na costela o afastarem pela primeira vez dos gramados. Agora, o foco fica na temporada que vem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Lucas cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58