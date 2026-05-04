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Lucas passa por cirurgia no tendão de Aquiles e reabilitação no São Paulo começa com repouso

Estadão Conteúdo

O meia-atacante Lucas imaginava um grande segundo semestre no São Paulo. Mas está fora da temporada após romper o ligamento do tendão de Aquiles da perna direita. O ídolo da torcida passou por cirurgia bem-sucedida nesta segunda-feira, terá alta na terça e iniciará a recuperação com repouso domiciliar.

Depois de alguns dias descansando do processo cirúrgico, o camisa 7 voltará ao CT da Barra Funda para iniciar a fisioterapia, visando estar em totais condições de defender o clube do coração desde a largada em 2027.

"O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem-sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube", informou o São Paulo.

Lucas não se manifestou sobre a lesão, ocorrida em seu retorno aos gramados após sofrer fraturas em duas costelas diante do Atlético-MG, em março, pelo Brasileirão. Foram 20 dias de espera para voltar a defender o São Paulo diante do Bahia, no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo.

"O gigante a tua frente, nunca será maior que o Deus dentro de você", postou nos Stores do Instagram antes do processo cirúrgico, usando a passagem bíblica de motivação para um retorno futuro. Muitos torcedores e companheiros desejaram sorte ao meia-atacante.

Depois de um 2025 complicado também por lesões, Lucas estava empolgado em 2026 e tinha realizado 16 dos 17 jogos do São Paulo na temporada. Até as fraturas na costela o afastarem pela primeira vez dos gramados. Agora, o foco fica na temporada que vem.

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