Lucas Paquetá sai no BID e pode reestrear pelo Flamengo na Supercopa Rei contra o Corinthians Estadão Conteúdo 30.01.26 20h07 Lucas Paquetá está liberado para estrear pelo Flamengo. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Isso permite que ele entre em campo já neste domingo, contra o Corinthians, pela Supercopa Rei. O meia de 28 anos chegou ao Brasil na quinta-feira. Nesta sexta-feira, ele já treinou no Ninho do Urubu, mas separado do restante do elenco. Regularizado, o jogador terá apenas uma sessão de treinos com o técnico Filipe Luís, na manhã de sábado, antes de embarcar com a delegação para capital federal. Curiosamente, essa foi a situação de Danilo, às vésperas da Supercopa Rei de 2025. Na ocasião, o zagueiro recém-chegado estreou diante do Botafogo, em jogo vencido pelo Flamengo por 3 a 1, em Belém. Paquetá se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro. O Flamengo acertou o valor de 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual) com o West Ham. O contrato dele com o clube é por cinco temporadas. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia retorna ao clube carioca depois de oito anos atuando no futebol europeu. Antes do West Ham, o meia também passou por Milan e Lyon. Admirado por Pep Guardiola, ele esteve perto de transferir-se para o Manchester City antes de enfrentar problemas por suposta manipulação de cartões amarelos. O jogador foi absolvido de todas as acusações pela Federação Inglesa (FA) em julho do ano passado.