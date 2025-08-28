Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lucas Moura vai passar por artroscopia no joelho após acusar dores no São Paulo

Estadão Conteúdo

O meia-atacante Lucas Moura volta a ser problema para o São Paulo. Depois de não defender o time diante do Atlético-MG por "precaução", ficou confirmado que o jogador terá de passar por um novo procedimento no joelho direito por causa das insistentes dores. Ele fará uma artroscopia simples neste sábado, no Hospital Albert Einstein, com expectativa de voltar nas quartas da Libertadores.

Depois de três meses fora por causa dos problemas no joelho - lesão no ligamento cruzado anterior - , Lucas Moura retornou e defendeu o clube em quatro partidas. A esperança de ganhar sequência de jogos, contudo, ruiu com a volta das dores.

Sábado, dia do jogo com o Cruzeiro no Mineirão, Lucas Moura estará no Hospital Albert Einstein para passar pelo procedimento com o médico Moisés Cohen. A informação foi revelada por Weber Lima, da rádio 105 FM e confirmada pelo médico. O clube trabalha para tê-lo diante da LDU, pelas quartas da Libertadores, dias 18 e 25 de setembro.

Os problemas do São Paulo não param por aí, já que André Silva pode ser o terceiro centroavante a passar por processo cirúrgico de LCA (Ligamento Cruzado Anterior). Ele deixou o jogo com o Atlético-MG com dores no joelho direito.

"Enquanto define com os médicos qual conduta será adotada para tratamento da lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, André Silva segue em tratamento fisioterápico no REFFIS Plus", informou o São Paulo nesta quinta-feira.

As boas notícias ficam pela reabilitação do lateral-esquerdo Wendell, à disposição de Crespo para o jogo em Belo Horizonte e com o meia Oscar iniciando os trabalhos físicos no gramado do CT da Barra Funda em reta final de reabilitação da fratura de três vértebras. O jogador deve ser liberado para os jogos em mais duas semanas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

São Paulo FC

Lucas Moura

André Silva
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE D

Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista

Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026

28.08.25 18h22

Mais esportes

Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira

Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo

28.08.25 14h23

Futebol

Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores

Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição

28.08.25 12h10

Futebol

Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém

Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte

28.08.25 11h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DIA DE LEÃO!

Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4

O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição

28.08.25 7h07

Futebol

Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC

Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B

28.08.25 11h12

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

28.08.25 7h00

SÉRIE B

Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos

Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B

28.08.25 16h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda