Lucas Moura vai passar por artroscopia no joelho após acusar dores no São Paulo Estadão Conteúdo 28.08.25 18h33 O meia-atacante Lucas Moura volta a ser problema para o São Paulo. Depois de não defender o time diante do Atlético-MG por "precaução", ficou confirmado que o jogador terá de passar por um novo procedimento no joelho direito por causa das insistentes dores. Ele fará uma artroscopia simples neste sábado, no Hospital Albert Einstein, com expectativa de voltar nas quartas da Libertadores. Depois de três meses fora por causa dos problemas no joelho - lesão no ligamento cruzado anterior - , Lucas Moura retornou e defendeu o clube em quatro partidas. A esperança de ganhar sequência de jogos, contudo, ruiu com a volta das dores. Sábado, dia do jogo com o Cruzeiro no Mineirão, Lucas Moura estará no Hospital Albert Einstein para passar pelo procedimento com o médico Moisés Cohen. A informação foi revelada por Weber Lima, da rádio 105 FM e confirmada pelo médico. O clube trabalha para tê-lo diante da LDU, pelas quartas da Libertadores, dias 18 e 25 de setembro. Os problemas do São Paulo não param por aí, já que André Silva pode ser o terceiro centroavante a passar por processo cirúrgico de LCA (Ligamento Cruzado Anterior). Ele deixou o jogo com o Atlético-MG com dores no joelho direito. "Enquanto define com os médicos qual conduta será adotada para tratamento da lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, André Silva segue em tratamento fisioterápico no REFFIS Plus", informou o São Paulo nesta quinta-feira. As boas notícias ficam pela reabilitação do lateral-esquerdo Wendell, à disposição de Crespo para o jogo em Belo Horizonte e com o meia Oscar iniciando os trabalhos físicos no gramado do CT da Barra Funda em reta final de reabilitação da fratura de três vértebras. O jogador deve ser liberado para os jogos em mais duas semanas.