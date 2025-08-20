Lucas exalta 'noite de Libertadores', André Silva vibra e Rafael valoriza vitória do São Paulo

As entrevistas após a classificação do São Paulo mostraram a intensidade vivida no MorumBis. Lucas destacou a emoção de disputar uma noite de Libertadores diante da torcida tricolor, André Silva comemorou o primeiro gol no estádio com a camisa do clube na temporada, e Rafael ressaltou o peso da vaga conquistada após dois confrontos equilibrados contra o Atlético Nacional.

Lucas, que iniciou a partida entre os reservas, ressaltou a dimensão da partida e a atmosfera criada no estádio. "Mais uma noite para ficar marcada em nossas vidas. Noite de Libertadores no Morumbi é inexplicável. Poucas pessoas têm a oportunidade de ser jogador, menos ainda de disputar uma Libertadores, menos ainda de jogar no Morumbi. Tínhamos que colocar o coração na ponta da chuteira e representar esse torcedor que nos incentivou e fez uma festa maravilhosa", afirmou.

O meia-atacante também destacou a importância do equilíbrio emocional na decisão por pênaltis. "Precisa ter um emocional muito forte. Tivemos equilíbrio para bater bem e classificar. Graças a Deus deu tudo certo, pude contribuir e não via a hora de entrar. Foi emocionante", completou.

Já André Silva, que abriu o placar no início da partida, comemorou o primeiro gol no ano diante da torcida tricolor. 'Não esperava marcar tão cedo, mas estávamos preparados para tudo. Vou guardar esse momento com o maior carinho. A vida de atacante não é fácil, mas sigo motivado para dar o melhor para o São Paulo. O jogo tem vários momentos e precisamos interpretar cada um. Por um descuido cometemos o pênalti, mas vamos nos preparar melhor para essas circunstâncias", analisou.

O atacante também lembrou da importância da sequência de competições. "Temos que seguir passo a passo. Há o Brasileiro pela frente, mas esperamos fazer mais festas como essa. É sempre uma honra jogar aqui. Foi uma noite maravilhosa", disse.

Rafael, por sua vez, saiu de campo como herói da classificação. Ele defendeu uma cobrança na disputa de pênaltis e viu outra bater na trave, garantindo a vantagem para o São Paulo. Ele também foi decisivo no tempo normal ao fazer grandes defesas.

"Muito feliz por ajudar a equipe e sair de campo classificado. Sabíamos que seriam dois confrontos duríssimos, nos testaram de todas as maneiras possíveis, mas conseguimos o resultado. Nosso trabalho é voltado para a torcida, e a festa que eles fizeram foi incrível", declarou. O goleiro ainda recebeu elogios diretos de Lucas: "Ele merece muito, foi o herói do jogo".

Com a vitória nos pênaltis, o São Paulo aguarda o confronto entre LDU e Botafogo para conhecer o seu adversário nas quartas de final. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o time alvinegro venceu por 1 a 0.