Lucas e Calleri lamentam lesões em ano turbulento no São Paulo e projetam: 'Futebol dá voltas' Estadão Conteúdo 08.12.25 19h28 Após o fim da temporada do São Paulo, os atacantes Lucas e Jonathan Calleri usaram as redes sociais nesta segunda-feira para avaliar o ano do clube. A dupla desabafou sobre as graves lesões que sofreram, lamentaram o desempenho do time em 2025, mas agradeceram o apoio da torcida no processo de recuperação. Para Lucas, a lesão na cápsula posterior do joelho direito, sofrida em março, complicou o desempenho em toda a temporada. O jogador afirmou que 2025 foi o ano mais desafiador da carreira. "Fim de mais uma temporada, e essa, de 2025, certamente não foi a que eu imaginava, pelo contrário, foi, sem dúvida, a temporada mais desafiadora e mais difícil da minha carreira. A lesão em março mudou meu ano, e ali começou a minha luta. A recuperação está sendo muito mais lenta, mais dura e mais complexa do que todos nós imaginávamos", escreveu o atleta no Instagram. Em agosto, o jogador foi submetido a uma artroscopia no mesmo joelho, para a retirada de uma fibrose no local. No mês seguinte, ele voltou a campo, mas sentiu novamente dores em novembro e foi necessário passar por novo procedimento. Com isso, o jogador acabou ficando de fora da reta final do Brasileirão. Na temporada, Lucas disputou apenas 26 jogos, tendo marcado 5 gols e dado uma assistência. Para termos de comparação, em 2024 o atacante atuou em 47 partidas, com 14 gols e 10 assistências. Depois de um ano em que passou mais tempo no departamento médico do que nos gramados, o atacante, que é um dos líderes em campo e ídolo da torcida são-paulina, acredita que a próxima temporada será diferente. "E o foco é claro: voltar em 2026 no meu mais alto nível, no nível que exijo de mim mesmo. Sem atalhos, sem expectativa externa, mas com muito trabalho, consistência e disciplina diária", pontuou. Já o argentino Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril e ficou de fora do restante de 2025. Por isso, o atacante disputou apenas 18 jogos no ano, com três gols marcados e quatro assistências. Também pelo Instagram, o camisa 9 garantiu que recuperou a forma física e a mental durante os meses em tratamento e está pronto para ajudar o São Paulo a alçar voos maiores na próxima temporada. "Não foi o ano que estávamos esperando, muitas coisas aconteceram e não conseguimos chegar aos objetivos que queríamos. Mas, como sempre falo, o futebol dá voltas e, como a história do clube marca, nos levantaremos e conseguiremos outra vez coisas importantes. Pessoalmente, foi um ano muito difícil e me tocou passar por uma lesão grave, mas nesses 7 meses me recuperei da melhor forma, tanto física como mental, e estou outra vez pronto para dar batalha em 2026. Obrigado a todos pelo apoio de sempre, e tenho certeza que estando todos unidos (diretoria, torcida, comissão técnica e jogadores) daremos a volta por cima, porque esse grupo merece muito", escreveu Calleri. O primeiro desafio de Lucas e Calleri em 2026 está marcado para o dia 11 de janeiro, quando o São Paulo estreia no Paulistão contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. 