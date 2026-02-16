Lucas Braathen lamenta queda e diz que estava nos Jogos de Inverno para 'fazer a diferença'

Após conquistar a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino, Lucas Braathen não obteve o resultado esperado na disputa do slalom, nesta segunda-feira. Uma queda na reta final da primeira descida encerrou o sonho de disputar um novo pódio nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina.

O esquiador brasileiro foi o sexto a descer a montanha de Bormio e apresentava um tempo expressivo, com chances de liderar a prova. Contudo, Lucas Braathen perdeu o equilíbrio e foi eliminado da competição de forma precoce, após seu desempenho vitorioso no sábado.

Lucas Braathen lamentou as condições climáticas durante sua apresentação. Ele explicou que o esqui alpino é um esporte complexo, influenciado por fatores como clima, neve e sol. O atleta, filho de mãe brasileira e pai norueguês, afirmou estar preparado para os desafios do esporte.

Declarações e o Propósito de Braathen

O atleta expressou tristeza por não avançar à segunda descida, fase disputada pelos 30 melhores sem quedas. Mesmo com a eliminação, Lucas Braathen optou por destacar o ouro de sábado e valorizar o trabalho da delegação brasileira nos Jogos de Inverno.

"Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno só para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte", declarou Braathen.

Ele completou que o ouro conquistado simboliza a força da diversidade, um valor que busca disseminar no esporte. Lucas Braathen destacou o crescimento de atletas brasileiros e reiterou seu propósito de inspirar outros a perseguirem seus sonhos.