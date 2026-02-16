Lucas Braathen lamenta queda e diz que estava nos Jogos de Inverno para 'fazer a diferença' O esquiador brasileiro foi o sexto a descer a montanha de Bormio e apresentava um tempo expressivo, com chances de liderar a prova Redação O Liberal com informações da AE 16.02.26 8h57 Após conquistar a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino, Lucas Braathen não obteve o resultado esperado na disputa do slalom, nesta segunda-feira. Uma queda na reta final da primeira descida encerrou o sonho de disputar um novo pódio nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina. O esquiador brasileiro foi o sexto a descer a montanha de Bormio e apresentava um tempo expressivo, com chances de liderar a prova. Contudo, Lucas Braathen perdeu o equilíbrio e foi eliminado da competição de forma precoce, após seu desempenho vitorioso no sábado. Lucas Braathen lamentou as condições climáticas durante sua apresentação. Ele explicou que o esqui alpino é um esporte complexo, influenciado por fatores como clima, neve e sol. O atleta, filho de mãe brasileira e pai norueguês, afirmou estar preparado para os desafios do esporte. Declarações e o Propósito de Braathen O atleta expressou tristeza por não avançar à segunda descida, fase disputada pelos 30 melhores sem quedas. Mesmo com a eliminação, Lucas Braathen optou por destacar o ouro de sábado e valorizar o trabalho da delegação brasileira nos Jogos de Inverno. "Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno só para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte", declarou Braathen. Ele completou que o ouro conquistado simboliza a força da diversidade, um valor que busca disseminar no esporte. Lucas Braathen destacou o crescimento de atletas brasileiros e reiterou seu propósito de inspirar outros a perseguirem seus sonhos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olímpicos de Inverno Lucas Braathen slalom vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após classificação no Parazão, Junior Rocha exalta grupo jovem do Paysandu: 'Conseguimos executar' Paysandu venceu o Santa Rosa por 2 a 0 e vai encarar a Tuna na segunda fase do Campeonato Paraense 16.02.26 10h38 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15 esportes Lucas Pinheiro cai no slalom e fica sem 2ª medalha nas Olimpíadas de Inverno Campeão olímpico do slalom gigante, brasileiro era favorito no slalom, mas não completou a 1ª descida nos Jogos de Inverno Milão-Cortina 16.02.26 7h54