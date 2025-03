Lucas Braathen fica fora do pódio por 33 centésimos na Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen terminou na quarta posição na prova de slalom gigante da etapa de Hafjell da Copa do Mundo de esqui alpino neste sábado. Em sua primeira prova na Noruega após trocar de cidadania e representar o Brasil, o esquiador obteve o tempo combinado de 2min18s76 em duas descidas e foi 33 centésimos mais lento do que o suíço Thomas Tumler, medalha de bronze.

O pódio foi ocupado inteiramente por atletas da Suíça. Loic Meillard foi o campeão com 2min18s20. Marco Odermatt ficou com a prata, 14 centésimos atrás, e Tumler terminou com 2min18s43. Foi a 20ª prova em que Lucas Pinheiro Braathen representou o Brasil desde sua volta ao circuito mundial, nas quais conquistou três medalhas de prata e uma de bronze.

Com mais cinco provas para o fim da temporada, Braathen tem 604 pontos e está na sexta posição no ranking geral da Copa do Mundo. No slalom gigante, ele é o quinto com 291 pontos. Neste domingo ele disputa do slalom em Hafjell.

A primeira descida está marcada para 5h30 (de Brasília), e a segunda, reunindo os 30 melhores, a partir das 8h30. O brasileiro encerra a temporada com as finais da Copa do Mundo em Sun Valley, nos EUA, entre 20 e 27 de março.