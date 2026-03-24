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Lucas Braathen é campeão da Copa do Mundo no slalom gigante e leva o Brasil ao topo do esqui

A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, em que são disputadas etapas ao longo do ano, com premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada

Estadão Conteúdo

Lucas Pinheiro Braathen conquistou o título da categoria slalom gigante na Copa do Mundo de Esqui Alpino. A vitória ocorreu na última etapa, em Lillehammer, Noruega, nesta terça-feira, 24, com o tempo de 2min20s65 na soma das duas descidas.

A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, com etapas anuais e premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada. Braathen sabia que não alcançaria o Globo de Cristal geral, concedido ao campeão da classificação acumulada de todas as especialidades.

Existem, no entanto, prêmios separados para os melhores nos rankings de slalom e slalom gigante, que recebem versões menores do Globo. O esquiador, hoje medalhista olímpico, já havia vencido o troféu da disciplina de slalom na temporada 2022/2023, quando representava a Noruega. A decisão desta categoria está marcada para esta quarta-feira, a partir das 6h30.

A Prova Decisiva do Slalom Gigante

Na decisão desta terça-feira, a primeira descida foi crucial para o brasileiro colocar a mão no Globo do slalom gigante. Ele registrou o tempo mais rápido, 1min11s24, sendo 0s21 mais veloz que o austríaco Stefan Brennsteiner.

Seu principal rival, o suíço Marco Odermart, não completou a prova. Lucas Braathen fez 1min09s41 na segunda descida e terminou com o oitavo melhor tempo, o suficiente para manter a primeira posição geral e confirmar o título.

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