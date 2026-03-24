Lucas Braathen é campeão da Copa do Mundo no slalom gigante e leva o Brasil ao topo do esqui A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, em que são disputadas etapas ao longo do ano, com premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada Estadão Conteúdo 24.03.26 9h48 Lucas Pinheiro Braathen conquistou o título da categoria slalom gigante na Copa do Mundo de Esqui Alpino. A vitória ocorreu na última etapa, em Lillehammer, Noruega, nesta terça-feira, 24, com o tempo de 2min20s65 na soma das duas descidas. A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, com etapas anuais e premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada. Braathen sabia que não alcançaria o Globo de Cristal geral, concedido ao campeão da classificação acumulada de todas as especialidades. Existem, no entanto, prêmios separados para os melhores nos rankings de slalom e slalom gigante, que recebem versões menores do Globo. O esquiador, hoje medalhista olímpico, já havia vencido o troféu da disciplina de slalom na temporada 2022/2023, quando representava a Noruega. A decisão desta categoria está marcada para esta quarta-feira, a partir das 6h30. A Prova Decisiva do Slalom Gigante Na decisão desta terça-feira, a primeira descida foi crucial para o brasileiro colocar a mão no Globo do slalom gigante. Ele registrou o tempo mais rápido, 1min11s24, sendo 0s21 mais veloz que o austríaco Stefan Brennsteiner. Seu principal rival, o suíço Marco Odermart, não completou a prova. Lucas Braathen fez 1min09s41 na segunda descida e terminou com o oitavo melhor tempo, o suficiente para manter a primeira posição geral e confirmar o título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esqui Lucas Braathen campeão topo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização 24.03.26 10h41 FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30