Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Lucas Braathen conquista primeiro título para o Brasil na Copa do Mundo de esqui alpino

Estadão Conteúdo

A bandeira do Brasil tremulou pela primeira vez no topo do pódio em uma competição de esqui alpino. A façanha foi realizada por Lucas Pinheiro Braathen, vencedor da etapa de Levi, na Finlândia, neste domingo, no slalom masculino da Copa do Mundo da modalidade.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o jovem de 25 anos venceu pela sexta vez uma etapa da competição, mas nas outras cinco carregou a bandeira da Noruega. Após entrar em conflito com a federação norueguesa de esqui, fez uma pausa de um ano no esporte e retornou na temporada passada competindo pelo Brasil.

Pinheiro Braathen fez uma descida agressiva na pista Levi Black, terminando o percurso em 54s13, 0s41 à frente do campeão olímpico de 2022, o francês Clément Noel, e abriu 0s49 de vantagem sobre seu ex-companheiro de equipe norueguesa Timon Haugan. Na segunda descida, o brasileiro manteve o ritmo e ficou com 1min50s72 no somatório, 0s31 à frente do francês e a 0s57 do anfitrião Eduard Haalberg, que completou o pódio.

"Estou colocando o meu coração. É um sacrifício muito grande, ser eu mesmo, do meu jeito. É um caminho duro a seguir. É uma vitória para mim, para meus amigos, para minha família e para o Brasil", afirmou Lucas Braathen após a conquista. Este foi o 18º pódio do brasileiro em Copas do Mundo - soma 12 pela Noruega e 6 pelo Brasil.

O bom momento do esquiador brasileiro coincide com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados em fevereiro, em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. A nova meta será buscar a primeira medalha olímpica para o Brasil no esqui alpino - ele vai competir tanto no slalom quanto no slalom gigante.

Além dos 47 mil francos suíços (cerca de R$ 313 mil) de premiação pelo título da segunda etapa da temporada 2025/26, Lucas Braathen ganhou de presente uma rena, animal típico da região, entregue pelo Papai Noel. Seu novo companheiro de estimação recebeu o nome de Bjorn, homenagem ao pai, seu maior incentivador no esporte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esqui alpino

Copa do Mundo

Lucas Pinheiro Braathen
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida'

Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1

17.11.25 9h16

foi sal de novo

Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda

Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona

16.11.25 15h57

Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo

Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão

16.11.25 9h00

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VENCER E SECAR

Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A

Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A.

16.11.25 20h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

17.11.25 7h00

JOGO DO ACESSO

Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo

O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí

15.11.25 16h46

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda