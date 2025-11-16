Lucas Braathen conquista primeiro título para o Brasil na Copa do Mundo de esqui alpino

A bandeira do Brasil tremulou pela primeira vez no topo do pódio em uma competição de esqui alpino. A façanha foi realizada por Lucas Pinheiro Braathen, vencedor da etapa de Levi, na Finlândia, neste domingo, no slalom masculino da Copa do Mundo da modalidade.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o jovem de 25 anos venceu pela sexta vez uma etapa da competição, mas nas outras cinco carregou a bandeira da Noruega. Após entrar em conflito com a federação norueguesa de esqui, fez uma pausa de um ano no esporte e retornou na temporada passada competindo pelo Brasil.

Pinheiro Braathen fez uma descida agressiva na pista Levi Black, terminando o percurso em 54s13, 0s41 à frente do campeão olímpico de 2022, o francês Clément Noel, e abriu 0s49 de vantagem sobre seu ex-companheiro de equipe norueguesa Timon Haugan. Na segunda descida, o brasileiro manteve o ritmo e ficou com 1min50s72 no somatório, 0s31 à frente do francês e a 0s57 do anfitrião Eduard Haalberg, que completou o pódio.

"Estou colocando o meu coração. É um sacrifício muito grande, ser eu mesmo, do meu jeito. É um caminho duro a seguir. É uma vitória para mim, para meus amigos, para minha família e para o Brasil", afirmou Lucas Braathen após a conquista. Este foi o 18º pódio do brasileiro em Copas do Mundo - soma 12 pela Noruega e 6 pelo Brasil.

O bom momento do esquiador brasileiro coincide com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados em fevereiro, em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. A nova meta será buscar a primeira medalha olímpica para o Brasil no esqui alpino - ele vai competir tanto no slalom quanto no slalom gigante.

Além dos 47 mil francos suíços (cerca de R$ 313 mil) de premiação pelo título da segunda etapa da temporada 2025/26, Lucas Braathen ganhou de presente uma rena, animal típico da região, entregue pelo Papai Noel. Seu novo companheiro de estimação recebeu o nome de Bjorn, homenagem ao pai, seu maior incentivador no esporte.