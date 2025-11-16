Lucas Braathen conquista primeiro título para o Brasil na Copa do Mundo de esqui alpino Estadão Conteúdo 16.11.25 11h32 A bandeira do Brasil tremulou pela primeira vez no topo do pódio em uma competição de esqui alpino. A façanha foi realizada por Lucas Pinheiro Braathen, vencedor da etapa de Levi, na Finlândia, neste domingo, no slalom masculino da Copa do Mundo da modalidade. Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o jovem de 25 anos venceu pela sexta vez uma etapa da competição, mas nas outras cinco carregou a bandeira da Noruega. Após entrar em conflito com a federação norueguesa de esqui, fez uma pausa de um ano no esporte e retornou na temporada passada competindo pelo Brasil. Pinheiro Braathen fez uma descida agressiva na pista Levi Black, terminando o percurso em 54s13, 0s41 à frente do campeão olímpico de 2022, o francês Clément Noel, e abriu 0s49 de vantagem sobre seu ex-companheiro de equipe norueguesa Timon Haugan. Na segunda descida, o brasileiro manteve o ritmo e ficou com 1min50s72 no somatório, 0s31 à frente do francês e a 0s57 do anfitrião Eduard Haalberg, que completou o pódio. "Estou colocando o meu coração. É um sacrifício muito grande, ser eu mesmo, do meu jeito. É um caminho duro a seguir. É uma vitória para mim, para meus amigos, para minha família e para o Brasil", afirmou Lucas Braathen após a conquista. Este foi o 18º pódio do brasileiro em Copas do Mundo - soma 12 pela Noruega e 6 pelo Brasil. O bom momento do esquiador brasileiro coincide com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados em fevereiro, em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. A nova meta será buscar a primeira medalha olímpica para o Brasil no esqui alpino - ele vai competir tanto no slalom quanto no slalom gigante. Além dos 47 mil francos suíços (cerca de R$ 313 mil) de premiação pelo título da segunda etapa da temporada 2025/26, Lucas Braathen ganhou de presente uma rena, animal típico da região, entregue pelo Papai Noel. Seu novo companheiro de estimação recebeu o nome de Bjorn, homenagem ao pai, seu maior incentivador no esporte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esqui alpino Copa do Mundo Lucas Pinheiro Braathen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 foi sal de novo Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona 16.11.25 15h57 Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00